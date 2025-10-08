Blue Heron (USA) & Organic Destruction am 17.10.2025 Live @ Rothaus Trier (Vorbericht)

Bands: Blue Heron, Organic Destruction

Ort: Rothaus, Gottbillstraße, 54294

Datum: 17.10.2025

Genre: Stoner Rock, Desert Rock, Psychedelic Doom

Kosten: AK

Veranstalter: Vinyl4Charity e.V., Broken Music

Wenn du Stoner-Rock-Liebhaber*in bist und einen Abend voller mächtiger Riffs, treibender Grooves und trockener Wüstenatmosphäre suchst, dann solltest du dir den 17.10.2025 im Rothaus in Trier auf keinen Fall entgehen lassen: Blue Heron aus Albuquerque, New Mexico, kommen im Oktober zum ersten Mal überhaupt nach Europa – und machen auf ihrer Tour auch Halt in Trier. Die US-amerikanische Band Blue Heron formierte sich 2018 und vereint in ihrem Sound Elemente aus Doom, Desert Rock und Stoner Rock. Dabei gelingt ihnen der Spagat zwischen brachialen, tief gestimmten Gitarrenriffs und atmosphärischer Dichte – ihre Musik ist roh, intensiv und dennoch emotional vielschichtig. Mit im Gepäck: ihr gefeiertes Album Everything Fades, ein gewaltiges Brett aus Desert Rock, Doom und Stoner, das die Band als neue Kraft in der internationalen Heavy-Rock-Szene etabliert hat.

Als Support an diesem Abend stehen Organic Destruction auf der Bühne – ein Powertrio aus dem Westerwald, das seit 2021 mit seinem Mix aus Stoner Rock, Psychedelic Rock und Doom für Aufsehen sorgt. Die Band steht für einen druckvollen Sound mit dichten Riffs, atmosphärischen Passagen und viel Raum für instrumentale Trance-Momente. Im Juni 2025 legten Organic Destruction mit ihrem zweiten Album Prophets Of Cthulhu ein düsteres, kraftvolles Werk vor. Live darf man sich auf ein intensives Set freuen – roh, treibend und hypnotisch. Ein perfekter Einstieg in einen intensiven Abend.

Veranstaltet wird das Konzert von Vinyl4Charity e.V., die sich nicht nur für gute Musik, sondern auch für den guten Zweck engagieren. Mit dieser Show bringen sie internationale Stoner-Power in die Region – laut, ehrlich und mit Herz.

Das Rothaus in der Gottbillstraße 18 in 54294 Trier ist der neue Veranstaltungsraum des Musiknetzwerks Trier.