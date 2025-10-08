Children Of Bodom: „Follow The Reaper“ kehrt auf Vinyl zurück

Zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlicht Reaper Entertainment das legendäre Album Follow The Reaper endlich wieder auf Vinyl. Fans können sich auf hochwertiges 180g-Vinyl in zwei exklusiven Farben freuen – ein absolutes Must-Have für Sammler und Metalheads.

Die Jubiläumsedition ist streng limitiert und ausschließlich über den Children Of Bodom Shop sowie Reaper Entertainment erhältlich. So bekommen Fans die Chance, dieses ikonische Album in bestmöglicher Soundqualität direkt vom Label zu sichern.

Das dritte Studioalbum der finnischen Metal-Ikonen gilt bis heute als Meilenstein des Melodic Death Metal: rasende Riffs, virtuose Soli und Alexi Laihos unverkennbare Handschrift machen jeden Song zu einem Klassiker.

Erlebt das Album neu – laut, brutal und endlich wieder auf Vinyl!

Tracklist Follow The Reaper:

1. Follow the Reaper

2. Bodom After Midnight

3. Children Of Decadence

4. Everytime I Die

5. Mask Of Sanity

6. Taste Of My Scythe

7. Hate Me!

8. Northern Comfort

9. Kissing The Shadows