Boneyard Lily: atmosphärische neue Single „Friends After Dark“ wurde durch schwedischen Vampir-Klassiker inspiriert

Boneyard Lily setzen ihre Reihe von Single-Veröffentlichungen fort, die auf die EP Tear Grinder hinführen, mit einem neuen Track namens Friends After Dark, der auf ihre Debütsingle You Never Died folgt. Die erste Veröffentlichung hat in Ländern wie Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Italien erhebliche Streaming-Zahlen erreicht und die Erwartungen der Band übertroffen. Seht euch das Video zu Friends After Dark hier an:

Hört euch die Single auf den Musikdiensten an: https://push.fm/fl/boneyardlily-fad

Der neue Song ist dunkler und intimer in seiner Stimmung. Er lässt sich von der Indie- und Alternative Rock der 1990er Jahre inspirieren, insbesondere vom melancholischen und filmischen Klang von Suede. Die Texte wurden von dem Film Let Me In inspiriert, einem ruhigen und visuell intensiven Vampirdrama, das auf dem gefeierten Roman Let The Right One In (Låt Den Rätte Komma In) von John Ajvide Lindqvist basiert. Die eindringliche Atmosphäre des Films spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der emotionalen und klanglichen Landschaft des Songs.

Der Track enthält die aufstrebende Künstlerin Pinjasofia als Gastvokalistin, die dem rohen emotionalen Kern des Songs eine honigsüße Note von Komfort und Sinnlichkeit verleiht. Friends After Dark fühlt sich an wie ein Soundtrack-Stück, das für den unweigerlich dunkler werdenden Herbst geschaffen wurde.

Boneyard Lily online:

https://www.facebook.com/boneyardlily

https://www.instagram.com/boneyardlily/