Musa Dagh: Studio Making Of + „Weekend Warrior“ feat. Bernd (Beatsteaks)

Ende 2021 krachte mit Musa Dagh eine neue, massiv noisige Formation aus profilierten Könnern in die deutsche Alternativerock-Welt. Ihr gleichnamiges Debütalbum, aufgenommen im Homestudio und Arbeitsraum des Beatsteaks-Drummers Thomas Götz, gehörte laut Medienstimmen „klar zu den spannenden Überraschungen des Alternative-Sektors“ (laut.de). Es bot „Verspieltheit und kompositorische Unberechenbarkeit“ (musikreviews) und war „ein wunderbares Noiserock-Album wie aus den Neunzigern. Mit hohen Gitarrenwänden, raffiniertem Schlagzeug und einer Stimme, die aus jedem Track einen Popsong machen kann. Impulsiv, fiebrig und gewaltig.“ (Ox). Mit anderen Worten: Es war ein verdammt lauter, musikalisch anspruchsvoller Husarenritt von drei absoluten Profis, die wissen, was sie da tun.

Nur gut ein Jahr später erscheint nun mit No Future das zweite Musa Dagh-Album; dabei hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Thomas Götz hat die Band rund um Gitarrist Aren Emirze (ex-Harmful, Emirsian, Taskete) und Sänger Aydo Abay (ex-Blackmail, Abay, Freindz) verlassen, an seine Stelle trat der Madsen-Schlagzeuger Sascha Madsen. Sie optimierten zunächst die Arbeitsbedingungen – kurze, impulsive gemeinsame Sessions im Proberaum – und anschließend auch jene der Aufnahmen: zusammen mit Produzent Moses Schneider, der schon das Debüt betreut hatte, enterten sie die Hamburger Clouds Hill-Studios und prügelten innerhalb von einer Woche dieses unfassbar dichte, druckvolle, teils derb knatternde und sagenhaft verspielte zweite Album ein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Band ist ab dem 17. Mai auf Tour:

17.05. Hamburg – Molotow Skybar

18.05. Köln – Artheater

19.05. München – Strom

21.05. Leipzig – Naumanns

22.05. Nürnberg – Club Stereo

23.05. Frankfurt/Main – Nachtleben

24.05. Berlin – Badehaus Berlin