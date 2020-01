My Dying Bride: veröffentlichen Musikvideo für „Your Broken Shore“

Nachdem die britische Doom Death Legende vergangene Woche mit einem Paukenschlag zurück ins Licht der Öffentlichkeit trat und ihr neues Album ankündigte, lassen sie nun atemberaubende Bilder folgen: Heute veröffentlichen My Dying Bride das Musikvideo ihrer ersten Single „Your Broken Shore“ aus dem kommenden Album „The Ghost Of Orion“, welches am 6. März erscheint.

Die neue Platte von My Dying Bride ist das Produkt einer höchstkreativen Band, die mehr als willig ist, um an vergangene glorreiche Zeiten anzuknüpfden. Sänger Aaron Stainthorpe über „Your Broken Shore“:

„Das erste Lied, welches My Dying Bride seit fünf Jahren veröffentlichen, kommt voller Leidenschaft, Kraft und dem unbändigen Begehren die tiefgründigste schwerste Musik überhaupt zu erschaffen. ‚Your Broken Shore‘ ist unverkennbar das Produkt einer dreißig Jahre umspannenden Entwicklung, die jedoch neu, frisch und mit einer unverkennbaren Produktion daherkommt, welches alles bisher gewesene in den Schatten stellt. Dieser Titel präsentiert nur einen Vorgeschmack des zu Erwartenden, denn das neue Album „The Ghost Of Orion“ ist über die sieben Kompositionen hinaus eine Kreation von Gothic Doom/Death Metal.“

