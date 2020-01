Evanescence: veröffentlichen neues Musikvideo zur Single “The Chain (from Gears 5)“

Am 22. November veröffentlichten die zweifachen Grammy-Preisträger Evanescence mit „The Chain (from Gears 5)“ den ersten Rocksong seit mehr als acht Jahren. Die Coverversion des Fleetwood Mac-Klassikers (aus dem legendären „Rumours“-Doppeldiamant-Album aus dem Jahr 1977) war ursprünglich für den Launch-Trailer Xbox-Game „Gears 5“ der unglaublich populären „Gears Of War“-Serie entstanden. Gestern feierte das Video zum Song Premiere, das unter der Regie ihres bewährten Visual-Partners P.R. Brown (My Chemical Romance, John Mayer, Green Day) entstanden war. Der Clip vereint auf mitreißende Art und Weise die epische Band-Performance mit Footage aus dem Launch-Trailer des Spiels. Um die Ästhetik von „Gears 5“ nachzuempfinden, wurde für das Musikvideo ein Miniatur-Set gebaut, das der dystopischen Umgebung des Spiels entspricht.

„Der Songtext vermittelt einem das Gefühl, im Angesicht großer Kräfte zusammen zu stehen, die versuchen, uns auseinander zu reißen – vielleicht sogar von innen heraus. Ich wollte das in unserer Version wirklich ganz deutlich machen“, erklärt Sängerin Amy Lee. „Die Zielsetzung des Videos war, die Verbundenheit der Band zu zeigen, die eine kraftvolle Interpretation eines klassischen Songs liefert“, ergänzt P.R. Brown. „Die Zusammenarbeit mit ‚Gears 5‘ bot die Gelegenheit, die Spielwelt mit der Bandperformance in einem postapokalyptischen Umfeld zu verbinden. Die Band taucht aus der Asche auf, um sich zu vereinen. Wir wollten diese Welten zusammenbringen und die Kraft der Band und des Spiels spürbar machen.“

Der ursprüngliche Werbespot kam im Herbst im Rahmen einer Multi-Millionen-Dollar-Kampagne zum Launch des Spiels zum Einsatz. Es war Microsofts erfolgreichster Video-Game-Launch seit „Halo 4“ im Jahr 2012.

Nachdem die Band mit dem 2017er-Album „Synthesis“ und der anschließenden Welttour einen hochgelobten Exkurs in die Welt der symphonischen Musik unternommen hatte, wendet sich das US-Quintett nun wieder einem härteren Sound zu – der allerdings natürlich stets all jene trademarkhaften Qualitäts-Features aufweist, der Amy Lee und Co. weltweit zu einer der erfolgreichsten und einzigartigsten Bands machte. Im Augenblick arbeitet die Band an neuer Musik, die in diesem Jahr u.a. im Vorfeld ihres kommenden Studioalbums erscheinen wird.

Am 29. März treten Evanescence beim Download Festival in Tokyo auf – nach einer kurzen Pause bricht die Band dann zu einer Co-Headliner-Tour mit Within Temptation durch Europa auf. Die gemeinsame Konzertreise unter dem Titel „Worlds Collide“ führt die Bands auch für sechs Termine nach Deutschland:

“Worlds Collide“-Tour:

04.04.2020 Brüssel, Palais 12

05.04.2020 Paris, Accor Hotel Arena

07.04.2020 London, O2 Arena

09.04.2020 Berlin, Velodrome

11.04.2020 Frankfurt, Festhalle

12.04.2020 Zürich, Hallenstadion

14.04.2020 Mailand, Mediolanum Forum

15.04.2020 München, Zenith

17.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Leipzig, Arena

20.04.2020 Düsseldorf, Mitsubishi Hall

21.04.2020 Amsterdam, Ziggodome