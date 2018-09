Anschnallen, bitte – denn NITROGODS haben jüngst bei Massacre Records unterschrieben und werden im Sommer 2019 ein neues Album veröffentlichen!

Die Band äußerte sich zum neuen Kapitel in der Bandgeschichte wie folgt:

„Wir wollten gerne zu Massacre, weil uns das persönliche Engagement und die Professionalität dort überzeugen! Das neue Album ist übrigens bereits in Arbeit.“

Wem NITROGODS noch kein Begriff sind: Das Trio zelebriert den Rock ‚N‘ Roll in einer ursprünglichen und ungezügelten Weise, die an die Gitarren zerschmetterten Zeiten von The Who und den frühen Motörhead erinnert.

Kurzum: NITROGODS spielen ehrlichen, handgemachten Rock ‚N‘ Roll ohne Schnörkel, dafür aber mit ordentlich Dampf dahinter!

NITROGODS Live

06.10.2018 DE Geiselwind – Eventzentrum Strohofer (FEK9 Monsterfestival)

13.10.2018 DE Steinenbronn – Sandäckerhalle (Air Axes Metalnight)

02.11.2018 DE Kassel – Joe’s Garage

03.11.2018 DE Offenbach – Turnhalle TV Bieber

17.11.2018 DE Düsseldorf – Pitcher

23.11.2018 DE Balingen – Sonnenkeller

14.12.2018 NO Oslo – John Dee

28.12.2018 DE Berlin – Kesselhaus

http://www.nitrogods.de

https://www.facebook.com/Nitrogods

https://spoti.fi/2MOsc5o

Kommentare

Kommentare