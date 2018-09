Die Deutschen Alternative Rock Newcomer BREATHE ATLANTIS haben einen Vertrag mit Arising Empire unterzeichnet.

Das Vierergespann aus Essen hat seit seiner Gründung 2012 einigen Staub aufgewirbelt und sich sowohl auf Platte als auch Live mit ihren schweißtreibenden, energetischen Shows einen Namen gemacht.

Die Band kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit der Arising Empire-Family den nächsten großen Schritt zu gehen. Voller Energie und Vorfreude blicken wir der gemeinsamen Zusammenarbeit entgegen.“

BREATHE ATLANTIS befinden sich derzeit am Feinschliff ihres ungeduldig erwarteten dritten Albums, das Anfang 2019 erscheinen soll.

Um euch schon mal einen Vorgeschmack auf die Band zu geben, hier das Video zu ‚Lost‘:

Außerdem hat die Band vor kurzem bekannt gegeben, dass sie IMMINENCE zusammen mit OUR MIRAGE im Dezember auf Tour begleiten werden:

IMMINENCE EUROPEAN TOUR 2018

w/ BREATHE ATLANTIS & OUR MIRAGE

Präsentiert von: SLAM, musix, TätowierMagazin, FUZE, metal.de

05.12. D Münster – Sputnik-Café

06.12. D Erfurt – Museumskeller

07.12. D Leipzig – Bandhaus

08.12. D Berlin – Musik & Frieden

09.12. CZ Prague – Nová Chmelnice

10.12. A Vienna – Chelsea

12.12. CH Zurich – Werk 21

13.12. D Munich – Backstage

14.12. D Frankfurt – Nachtleben

15.12. D Dortmund – FZW

16.12. NL Amsterdam – Melkweg

17.12. F Paris – Backstage By the Mill

19.12. D Stuttgart – clubCANN

20.12. D Hanover – Lux

21.12. D Hamburg – Indra Club 64

22.12. D Kiel – Pumpe

Tickets: https://bit.ly/2GBSeqk

Mehr Info in Kürze…

BREATHE ATLANTIS:

Nico Schiesewitz – Gesang

Joschka Basteck – Gitarre

Jan Euler – Bass

Markus Harazim – Schlagzeug

Mehr Info:

http://www.breatheatlantis.com | https://www.facebook.com/breatheatlantis | www.arising-empire.com

