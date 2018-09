Beast In Black: Kündigen Europa-Headlinetour 2019 an!

Die aufstrebenden Metaller BEAST IN BLACK haben vor rund drei Wochen die erste Festivalsaison ihrer noch jungen Bandgeschichte, u.a. mit Auftritten bei bekannten Festivals wie dem Tuska Open Air (FIN), dem Norway Rock Festival (N), dem Nova Rock (A) und dem Sabaton Open Air (S), erfolgreich abgeschlossen. Zuvor war die Band schon als Support von RHAPSODY sowie BEYOND THE BLACK auf Tour gewesen, um ihr Debütalbum »Berserker« (03. November 2017; Nuclear Blast) live vorzustellen. Des Weiteren konnte die Truppe um ex-BATTLE BEAST-Gitarrist Anton Kabanen zwei eigene (ausverkaufte!) Headlineshows in Finnland sowie einige Shows mit TURISAS in Japan absolvieren. Zum Abschluss ihres »Berserker«-Tourzyklus‘ steht nun Ende des Jahres noch das große Highlight an – BEAST IN BLACK werden als Support der finnischen Symphonic Metal-Titanen NIGHTWISH in Europa unterwegs sein.

Doch ehe diese letzte Reise beginnt, kann das Quintett bereits heute großartige Neuigkeiten für Anfang 2019 verkünden: BEAST IN BLACK werden passend zur Veröffentlichung ihres noch unbetitelten Zweitwerks auf ihre allererste Headlinetour gehen. 15 Shows umfassend, wird die Tour die Band in sechs verschiedene Länder Europas führen. Als Special Guest werden sie die finnische Electronic Crossover-Band TURMION KÄTILÖT mit an Bord haben. Alle Details findet Ihr unten.

Die Band kommentiert: „Endlich ist es soweit! Heute können wir etwas ankündigen, auf das wir lange gewartet haben und von dem viele Bands nur träumen können – unsere erste Headlinetour durch Europa, auf der wir dann das zweite BEAST IN BLACK-Album vorstellen werden. Weitere Details zu unserer neuen Platte werden schon bald bekanntgegeben, seid gespannt!“

BEAST IN BLACK

»European Tour 2019«

w/ TURMION KÄTILÖT

27.02. D Hamburg – Markthalle

28.02. D Bochum – Zeche

01.03. NL Amsterdam – Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar – Biebob

03.03. F Paris – La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt – Batschkapp

05.03. D Saarbrücken – Garage

06.03. CH Pratteln – Z7

07.03. D Nürnberg – Hirsch

08.03. D München – Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart – Im Wizemann

10.03. D Leipzig – Hellraiser

11.03. D Berlin – Columbia Theater

29.03. S Stockholm – Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg – Sticky Fingers

Exklusiver eventim-VVK-Start: 19. September 2018 (12.00 Uhr)

Allgemeiner VVK-Start: 21. September 2018 (12.00 Uhr)

Weitere BIB-Termine:

»Decades: Europe 2018«

w/ NIGHTWISH

02.11. S Göteborg – Partille Arena

03.11. DK Kopenhagen – Valby-Hallen

05.11. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen – Lotto Arena

09.11. D Oberhausen – König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris – AccorHotels Arena

11.11. CH Genf – Arena

13.11. SK Bratislava – Incheba Expo Arena

14.11. D München – Olympiahalle

16.11. D Leipzig – Arena

17.11. PL Krakau – Tauron Arena

19.11. CZ Prag – O2 Arena

20.11. H Budapest – Arena

22.11. CH Zürich – Hallenstadion

23.11. D Nürnberg – Arena

24.11. D Stuttgart – Schleyer-Halle

26.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome

27.11. D Saarbrücken – Saarlandhalle

30.11. E Madrid – WiZink Center

01.12. E Barcelona – Palau Sant Jordi

02.12. E Bilbao – Bizkaia Arena

04.12. I Mailand – Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt – Festhalle

08.12. UK London – The SSE Arena, Wembley

10.12. UK Birmingham – Arena

11.12. UK Manchester – Arena

14.12. FIN Turku – Gatorade Center

15.12. FIN Helsinki – Hartwall Arena

23.02. FIN Helsinki – The Circus *NEU*

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air *NEU*

Holt euch »Berserker« jetzt: http://nblast.de/BIBBerserker

Bestellt »Berserker« hier digital: http://nblast.de/BeastInBlackDigital

