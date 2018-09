Im Zuge ihres kommenden Albums „Vagrant“, das am 9. November via Inverse Records erscheinen wird, veröffentlichen REVOLUTIO nun ihr zweites Musikvideo „The Oracle“:

Sänger Maurizio Di Timoteo kommentierte: “Wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung dieses Videos. Wir haben es an einem wahrhaft apokalyptischen Ort gedreht, der alten Bugatti Sportwagenfabrik, und es umfasste ein Team von 20 Leuten, darunter Schauspieler, Maskenbildner und Statisten. Es war eine unglaubliche Erfahrung!”

Das Video zeigt einen Reisenden, der in einer dystopischen Welt wandert, die von einer hybriden Mensch-Maschine-Göttin namens das Orakel verzehrt wird. Der Mann, der mit Zweifeln und Wut reif ist, fragt das verrückte Idol nach den Gründen dieser Zerstörung. Sie enthüllt, dass der Grund für diese Säuberung die Verbesserung der Menschheit ist, da nur durch Leiden unsere Seelen wiedergeboren werden können.

Sie können streamen „The Oracle“ auf Spotify oder das Album „Vagrant“ hier vorbestellen: https://goo.gl/At5KGc

Die Band kündigte an, mit der Ankunft von Carlos Reyes Vergara ein Quintett geworden zu sein. Vergara ersetzt Di Timoteo als Rhythmusgitarre und erlaubt Di Timoteo, sich auf den Gesang und die Erstellung von Inhalten zu konzentrieren.

