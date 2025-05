Ocean Of Another: bieten mit der kommenden EP „Loneliness Of My Kin“ eine Reise zur Selbstfindung inmitten der Konsumgesellschaft

Die kroatische Modern-Metal-Metalcore-Band Ocean Of Another gibt stolz bekannt, dass ihre neue EP mit dem Titel Loneliness Of My Kin am 13. Juni digital über Beton Music/Menart veröffentlicht wird.

Loneliness Of My Kin ist ideal für aufgeschlossene Hörer. Während des 19-minütigen Hörerlebnisses erwartet die Zuhörer nicht nur Growl-Gesang und tief gestimmte Gitarren, sondern auch melodisch-melancholische Gesangslinien, tanzbare Beats und Synthesizer.

Loneliness Of My Kin wird vom härtesten Track der Platte, dem Opener No Time Left To Borrow, vorweggenommen, der jetzt als digitale Single und Lyric-Video erhältlich ist. Genießt den rauen Gesang von Dorian Pavlovic und die kraftvolle Produktion von Bandgitarrist Zlatko Stefancic.

Die EP Loneliness Of My Kin erzählt die Geschichte eines menschlichen Herzens, das zwischen dem Wunsch nach Liebe und Anerkennung und der Last vergangener Traumata in einer vom Konsumismus geprägten Gesellschaft hin- und hergerissen ist. Wie können wir in einer Welt, die von billigem Nervenkitzel und Selbstzufriedenheit abhängig ist, Sinn finden?

Klimawandel, Krieg und die negativen Auswirkungen des Kapitalismus galten einst als politische Themen der Linken oder Rechten – heute sind sie die Realität, in der wir leben.

Wie begegnen wir diesen Wahrheiten, wenn wir immer noch nicht verstehen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein?

Wir streben danach, die Welt und das Universum zu beherrschen und zu erobern, während wir unseren Blick ständig von unserer inneren Welt abwenden – und mit jedem Schritt unsere Menschlichkeit verlieren. Loneliness Of My Kin ist eine Form der Selbstfindung – ein Schrei in den Abgrund auf der Suche nach Sinn und Menschlichkeit inmitten eines machthungrigen Systems, das versucht, unsere Essenz aufzulösen, um seinen endlosen Hunger zu stillen.

Die Absicht hinter dieser EP lässt sich vielleicht am besten mit dem Text des Titeltracks zusammenfassen: „Werden wir uns in dieser sterblichen Hülle für immer allein und verloren fühlen? Ist das der Preis, den wir für Sinn zahlen?“

Ocean Of Another ist eine kroatische Modern-Metal-Metalcore-Band, die Anfang 2022 gegründet wurde. Die Band erforscht die harten Realitäten des Menschseins und konzentriert sich dabei vor allem auf psychische Gesundheit, Sucht und die tieferen Wahrheiten hinter dem Menschsein.

Mit ihrer Musik möchte OOA eine helfende Hand bieten und einen Ort der Verbindung und Heilung schaffen, ganz wie es ihr Slogan widerspiegelt: „Werde ein Tropfen im Ozean eines anderen.“ Nur wenn wir unsere Erfahrungen, Ängste und Schmerzen teilen, können wir mit der Heilung beginnen.

Einige Mitglieder sind auch Teil von Kroatiens erfolgreichster Metal-Band Manntra sowie anderer Bands wie Pale Origins, Zenoth, Ochi und Grapevine Babies. Sie bringen umfangreiche Erfahrung als Musiker dieser und anderer Bands mit, darunter Cold Snap und Monox.

Tracklist:

1. No Time Left to Borrow

2. Loneliness O My Kin

3. CTRL+S

4. Make Me Disappear

5. Overload

6. This High Makes Me Feel Alive

Alle Songs aufgenommen von Zlatko Stefancic und Josip Pilipic. Gemischt und gemastert von Zlatko Stefancic. Cover von Robert Ban Bebek. Fotos von Nika Kovačević.

Ocean Of Another sind:

Dorian Pavlovic – Gesang

Josip Pilipic – Gitarre, Synth

Zlatko Stefancic – Gitarre, Synth

Sven Marenkovic – Bass

Robert Ban Bebek – Schlagzeug