Lycanthro: neues Video „Far Beyond The Walls“ vom neuen Album „Remnants Of Rapture“

Die kanadische Power-Metal-Band Lycanthro hat ihr zweites Album Remnants Of Rapture veröffentlicht! Begleitet wird die Veröffentlichung vom brandneuen Video zu Lycanthros True-Metal-Hymne Far Beyond The Walls, der dritten Single vom neuen Album. Nach den vorherigen Singles Iris und The Great Masquerade ft. Laura Guldemond (Burning Witches) ist Far Beyond The Walls ein Schlachtruf für alle eingefleischten Heavy-Metal-Fans und diejenigen, die mit ihren inneren und äußeren Dämonen kämpfen. Dieser Track wirkt als zusammenschweißende Kraft für Metalheads aus allen Lebensbereichen und wird garantiert zu einem Lycanthro-Live-Klassiker! Das neue Video zeigt Aufnahmen von Lycanthros Auftritt beim Power Metal Quest Fest 2024 in Birmingham, Großbritannien, die Einblicke in die Live-Energie der Band liefern.

Über Remnants Of Rapture

Das neue Lycanthro Album ist auf CD sowie auf allen digitalen Plattformen erhältlich und liefert eine einzigartige Fusion aus Power, Thrash und traditionellem Heavy Metal. Mit Gastauftritten von Laura Guldemond (Burning Witches) und Stu Block (Into Eternity, Ex-Iced Earth) ist Remnants Of Rapture eine klare Absichtserklärung der Band, die als Kraft, mit der man rechnen muss, ihr Territorium markiert. Schreddernde Gitarren, einprägsame Hooks und erhebender Gesang kommen hier in einem Album zusammen, das Lycanthro mit Sicherheit und Sichtbarkeit auf die Metal-Landkarte bringen wird.

Als stolze Jäger des True Metal verweisen Lycanthro mit ihrer lyrischen und musikalischen Bildsprache auf Elemente aus den Gefilden des klassischen Horrors, der Popkultur sowie der Mythologie und leiten uns durch Erzählungen über persönliche Kämpfe und frenetisches Siegesgeheul. Lycanthro beweisen mit jeder Note, dass das Heulen niemals stirbt, die Jagd niemals endet und die Nacht niemals still ist. IN METAL WE TRUST!

Remnants Of Rapture Tracklist:

1. Iris

2. Far Beyond The Walls

3. Remnants Of Rapture

4. Cry Silver

5. Prison Eyes

6. In Demon Light

7. The Great Masquerade

8. Night Of The Parasite

9. Rain Queen

10. Lost Jerusalem (Instrumental)

11. Solaris (Memories In Time)

Über Lycanthro

Lycanthro ist eine enigmatische Power-Metal-Band aus Ottawa, Kanada. Ihre einzigartige Verschmelzung von Power, Thrash und traditionellem Metal liefert eine epische Klangwelt, die ebenso kühn wie unvergesslich ist. Inspiriert von Bands wie Savatage, W.A.S.P., Blind Guardian und anderen, jagen Lycanthro stolz in der Welt des wahren Metals. Ihre Musik ist eine Fantasie-Reise durch die Welt des klassischen Horrors, der Popkultur und der Mythologie, die uns durch Erzählungen über persönliche Kämpfe und frenetisches Siegesgeheul leitet.

Nach einer frühen Demo und einer EP präsentierten Lycanthro bereits auf ihrem von der Kritik gefeiertem Album Mark Of The Wolf (2021) eindringlich kraftvolles Storytelling, dynamische Arrangements und sogar die Zusammenarbeit mit einem Kammerchor. Lycanthro haben schon auf Bühnen wie dem Power Metal Quest Fest in Großbritannien oder beim Legions Of Metal in Chicago gespielt und laden nun ein weltweites Publikum ein, sich ihrem Rudel anzuschließen.

Nachdem sie sich dem US-amerikanischen Metal-Label Psychomanteum Records angeschlossen haben, haben die wolfsechten Metal-Outlander jetzt ihr sehnlichst erwartetes zweites Album Remnants Of Rapture veröffentlicht. Darauf beweisen Lycanthro mit jeder Note, dass das Heulen niemals stirbt, die Jagd niemals endet und die Nacht niemals still ist.