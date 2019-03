Overkill: „The Wings Of War“ in die Top 5 der Charts eingestiegen

Nuclear Blast können mit Stolz bekanntgeben, dass das neue Meisterwerk der legendären New Jersey-Thrasher Overkill, The Wings Of War, auf Platz 5 der offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Das ist das höchste Chartergebnis für Overkill in Deutschland!

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!!!

Bobby Blitz kommentiert:

„Und Charly fliegt hoch – höher als er jemals flog in Deutschland!

Das lässt unsere Metal-Hearts schneller schlagen. Danke für Eure Metal-Hearts, Deutschland!

Wir sehen uns nächste Woche! BB“



Bestellt Euch The Wings Of War hier: http://nuclearblast.com/overkill-thewingsofwar

Overkill präsentiert zudem die mehrteiligen Dokumentationsreihe mit dem Titel Welcome To The Garden State„, in dem die Band über die Entstehung des Albums und die Bandgeschichte spricht. Zu sehen gibt es die insgesamt sieben Teile hier:

Part I:



Part II:



Part III:



Part IV:



Part V:



Part VI:



Part VII:

Kürzlich präsentierte die Band das Musikvideo zum brandneuen Song Welcome to The Garden State. Zu sehen gibt es den Streifen hier:



Schaut Euch auch die weiteren Videos an:

Last Man Standing OFFICIAL VIDEO:



Head Of A Pin LYRIC VIDEO:



Overkill Tourdates:



Killfest 2019

w/ Destruction, Flotsam And Jetsam, Chronosphere (neu)

08.03. I Bologna – Zona Roveri

09.03. I Fontaneto d’Agogna (NO) – Phenomenon

10.03. D Munich – Backstage

11.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

12.03. PL Wroclaw – A2

13.03. PL Gdansk – B90

14.03. D Berlin – Columbia Theater

15.03. NL Eindhoven – Effenaar

16.03. D Osnabrück – Hyde Park

17.03. D Frankfurt – Batschkapp

18.03. CH Zurich – Dynamo

20.03. F Paris – Le Trabendo*

21.03. UK London – O2 Academy Islington*

22.03. UK Pwllheli – Hammerfest**

23.03. IRL Dublin – The Academy*

24.03. UK Glasgow – SWG3*

*ohne Chronosphere

**ohne Destruction & Chronosphere

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

Die Gentlemen von Overkill sind:

Bobby „Blitz“ Ellsworth – Vocals

D.D. Verni – Bass

Dave Linsk – Lead Guitar

Derek Tailer – Rhythm Guitar

Jason Bittner – Drums

Weitere Infos:

www.wreckingcrew.com

www.facebook.de/overkillwreckingcrew

www.nuclearblast.de/overkill

Quelle: Nuclear Blast

