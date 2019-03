In Rumänien zählen Dirty Shirt bereits seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Bands aus dem Rockbereich. Die Männer aus Transsilvanien vermischen auf einzigartige Weise die traditionelle Musik des Balkans mit harten Metal Riffs und coolen Grooves. Dirty Shirt tourten bereits in UK, Frankreich und dem Osteuropäischen Raum. 2014 wurden sie Finalist beim Wacken Metal Battle und belegten mit ihrer großartigen Live Performance Platz 2 des Wacken Wettbewerbs im Rahmen des Wacken Open Airs. 2018 performten Dirty Shirt in Deutschland als Special Guest für zwei Shows von Skindred.

Nun veröffentlicht die Crossover/Folkcore/Metal Dirty Shirt ihre zweite Single Killing Spree ihres Albums Letchology, welches am 08.03.2019 via Rock Attack Records und im Vertrieb von Cargo Records erscheinen wird.

Dirty Shirt – Killing Spree:

Im Rahmen der Album-Veröffentlichungen begeben sich Dirty Shirt auf ihre European Letcho Drom Tour 2019

Dirty Shirt European Letcho Drom Tour 2019

14.02.2019 Newcastle (UK), Trillians

15.02.2019 London (UK), Underworld Camden

16.02.2019 Birmingham (UK), O2 (HRH Metal Fest)

22.02.2019 Baia Mare (RO), Casa Tineretului – mit Orchester

23.02.2019 Cluj Napoca (RO), Form Space – mit Orchester

08.03.2019 Nürnberg (DE), Matrixx

10.03.2019 Stuttgart (DE), Club Cann

13.03.2019 München (DE), Backstage Club

14.03.2019 Weiher (DE), Live Music Hall

15.03.2019 Viersen (DE), Rockschicht

16.03.2019 Bochum (DE), Rockpalast

26.03.2019 Lyon (FR), Ninkasi Kao – mit Orchester

27.03.2019 Les Deux Alpes (FR), Snow Fest – mit Orchester

28.03.2019 Grenoble (FR), Bifurk – mit Orchester

29.03.2019 Paris (FR), Le Petit Bain – mit Orchester

30.03.2019 Lille (FR), Le Midland

12.04.2019 Brasov (RO), Kruhnen – mit Orchester

13.04.2019 Bucarest (RO), Quantic – mit Orchester

01.05.2019 Košice (SK), Collosseum

02.05.2019 Bratislava (SK), MMC

03.05.2019 Zlín (CZ), Masters of Rock Café

04.05.2019 Prague (CZ), Rock Café

Tickets unter: www.reservix.de

Mehr Infos:

www.dirty-shirt.com | www.facebook.com/DirtyShirtRomania

Quelle: Brainstorm Music Marketing

Kommentare

Kommentare