Das Power-Trio Athanasia, aus L.A. spielt einen originellen Hybriden aus klassischem und zeitgenössischem Heavy Metal.

Heute erscheint die vierte Videoauskopplung zu Cyclops Lord (My Will Is Done):

Mit The Order of the Silver Compass , veröffentlicht die Band am 15. März ihr Debüt-Album auf ROAR! Rock of Angels Records.

https://youtu.be/La8fvZUD62I

Das Video wurde von Nestor Carrera kreiert.

Athanasia besteht aus Sänger/Gitarrist Caleb Bingham (Ex- Five Finger Death Punch), Bassist Brandon Miller, und Drummer Jason West (Ex- Murdersolls/Wednesday 13).

Track List

1. Read Between The Lines

2. Spoils Of War

3. The Order Of The Silver Compass

4. Cyclops Lord (My Will Is Done)

5. The Bohemian

6. Mechanized Assault

7. Nightmare Sound

8. White Horse