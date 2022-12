Paddy Rock Open Air: mit erster Bandwelle und neuer Location

Mit dem Paddy Rock Open Air vom 25. bis 26. August 2023 wollen wir euch ein besonders abwechslungsreiches Line-Up aus Irish Folk, Punkrock, Metal und Hardcore anbieten. Damit heben wir uns vom Programm der Vorjahre, welches hauptsächlich aus Irish Folk Punk und Punkrock bestand, ab und ihr dürft euch auf bekannte Namen freuen.

Da hätten wir Hämatom, Doro, Brothers Of Metal und Grave Digger für alle Metaller, ZSK, Booze & Glory und Rantanplan für alle Punks und The Mahones, Sir Reg und Muirsheen Durkin für alle Freunde des Irish Folk Punks. Das ist aber nur ein Auszug des Line-Ups, es fehlen noch zwei Headliner und jede Menge weitere Bands, die unsere zwei Bühnen bespielen werden.

Beim Thema Gastronomie legen wir sehr viel Wert darauf, dass euch neben den bekannten und etablierten Festivalspeisen und Getränken, auch regionale sowie vegetarische und vegane Speisen angeboten werden. Es wird Aktions- Merch- und Verkaufsstände geben. Und natürlich haben wir Spültoiletten und keine Dixiklos. Es ist einiges geplant, was das Festival mit der familiären Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis machen wird.

Auf unserer langen Suche nach einem optimalen Standort für unser Festival sind wir schließlich mit dem Gelände neben dem Campingplatz und Schwimmbad in Halvestorf fündig geworden. Der Campingbereich bietet ordentlich Platz für mehrere 1000 Gäste, einen optimalen Sanitärbereich und öffnet bereits einen Tag vor dem Festival seine Pforten für alle Fans.

Das Gelände hat sich für unser Vorhaben auf Grund der Infrastruktur als perfekt erwiesen. Ein dickes Plus sind zudem die kurzen Wege zwischen den Bühnen, dem Konzertgelände & dem Campingplatz.

Zum Festivaleinstand wird es am 24. August einen Warm-Up-Tag, mit einer dicken Überraschung geben. Mehr dazu in den kommenden Wochen.

Also kommt vorbei und lasst uns, nach der langen Pause, zusammen ein grandioses Paddy Rock Open Air feiern!

Bisher bestätigte Bands:

Doro, Brothers Of Metal, Grave Digger, ZSK, Booze & Glory, Hämatom, Rantanplan, The Mahones, Sir Reg, Muirsheen Durkin, Butterwegge, Excrementory Grindfuckers, Mark Foggo, Kilkenny Bastards, The Other, Drunken Swallows, Die Dorks, Restrisiko, Herzblut, The Fiddling Lads, Andre Sinner, Venues, Scorched Oak, Sonic Skies, Stage Bottles, North Alone, Sedlmeir, Hartberg, The Nasty Boggarts, Heroes 2 None, Rice Of Jesus, White Sparrows

VVK: Kombi-Ticket (Fr. & Sa.) ab 99,99 € (zzgl. Gebühren), Tagestickets für 66,66 € (zzgl. Gebühren) über www.paddy-rock.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich

Zelten: 23,10 € (zzgl. Gebühren)

Wohnmobil: 50,60 € (zzgl. Gebühren)

Aktion: Christmas Special Kombi-Ticket für nur 77,77 € (zzgl. Gebühren) bis zum 24.12.2022