Pinwheel: veröffentlichen ihre neue Single „Lapse“

Die Heavy-Alternative-Rock-Band Pinwheel aus Austin meldet sich zurück mit ihrer neuen Single Lapse, die ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Der Song folgt auf den Sommerhit Glass Ceiling und zeigt die charakteristische Mischung der Band aus packender Melodie und kraftvollen Rhythmen – Musik, die gleichzeitig verführt und mitreißt.

In Lapse entfaltet Pinwheel spannungsgeladene, hypnotische Strophen, die in einen wuchtigen, fast schon filmreifen Refrain explodieren. Das Ergebnis ist ein Song, der sich perfekt für nächtliche Autofahrten eignet: düster, cineastisch und dazu gemacht, jede Bühne zum Beben zu bringen.

Mit der Veröffentlichung von Lapse setzt die Band ihre bisher produktivste Phase fort und legt den Grundstein für weitere spannende Releases in den kommenden Wochen.