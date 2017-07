Die Kreativität und Produktivität kennt bei dem deutschen Heavy Metal-Trio von Rage scheinbar keine Grenzen. Nur 14 Monate nach dem erfolgreichen The Devil Strikes Again-Nackenbrecher, liefern Rage ihr neues, nunmehr 23. Studioalbum namens Seasons Of The Black ab, welches am 28. Juli veröffentlicht werden wird.

Heute enthüllt die Band den fünften Albumtrailer, in dem das Trio über die musikalische Richtung der neuen Platte und über ihre Inspiration sprechen. Zum Video geht’s hier entlang:



‚Wir haben ein paar tolle neue Elemente in dieses Album eingefügt: Da wir ja alle drei Sänger sind, haben wir mit ganz speziellen Stimmen und Harmonien gearbeitet, die sich als wirklich cool herausgestellt haben. Das klingt ein bisschen Pink Floyd- oder Beatle-mäßig, aber in Metal-Art!‘, erzählt Marcos. ‚Aber sie sind trotzdem immer noch heavy! Denkt nichts falsches, das klingt nicht wie Beatles, die Songs werden euch umhauen!‘, erwidert Peavy.

Kommentare

Kommentare