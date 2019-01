„Ragnarök Festival vom 26.04. – 27.04.2019 in der Stadthalle Lichtenfels (Vorbericht)“

Festivalname: Ragnarök Festival 2019

Bands (bisher bestätigt): Atlas Pain, Borknagar, Carach Angren, Dornenreich, Eis, Ensiferum, Firtan, Harakiri For The Sky, Midvinterblot, Minas Morgul, Naglfar, Nothgard, Skeletonwitch, The Spirit, XIV Dark Centuries (Stand: 05.01.2019)

Ort: Lichtenfels

Datum: 26.04. – 27.04.2019

Kosten: 69 €

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Folk

Tickets: http://shop2.ragnaroek-festival.com/

Link: http://www.ragnaroek-festival.com/

Juhu da ist es wieder, das Ragnarök Festival 2019. Eines der charmantesten Events, die ich für meinen Teil immer wieder gern besuche. Dieses Jahr sogar zwei Wochen später als sonst, damit die harten Camper womöglich nicht zu sehr frieren müssen. Das Festival, welches 2004 seine Geburtsstunde feierte und als 1-Tages-Veranstaltung begann, stockte 2006 zügig auf und erweiterte das Line-Up auf zwei volle Abende. Zum Glück, denn auch in diesem Jahr wird dem Gast eine volle Breitseite an Black-, Pagan-, und Folk Metal aufs Gemüt gelegt. Was damals schon mit Begeisterung von allen Seiten angenommen wurde, ist heute lange kein großes Thema mehr. In vergangenen Jahren glänzten hier Größen wie Gorgoroth, Eisregen, Nargaroth oder auch Behemoth. Aber was ist 2019? Hier erwarten uns wieder ganz besondere Diamanten!

Nehmen wir uns neben dem hervorragenden Bandangebot erst einmal die Location vor. Hier befinden sich neben dem Zeltplatz (der nicht mit dem Auto befahren werden darf) zum Beispiel Schlafhallen für die gemütlicheren Gäste, Parkplätze für Wohnwagen und andere PKWs sowie Marktstände für Mittelalter- und Metalfans. Außerdem begünstigt ein reichhaltiges Angebot an umliegenden Läden den Aufenthalt, denn die Veranstaltung hält durch ihre zentrale Lage den morgendlichen Einkauf von Lebens- und Genussmitteln unter fünf Minuten Laufweg. Auch Duschen und feste WCs sind vorhanden. Die Preise halten sich ebenso im Normbereich. Hier ist eine minimale Preiserhöhung von gerade einmal 4€ zu vernehmen.

Und da sind sie auch schon, die Bands. Einige von euch werden sicher schon fleißig den Flyer und die Auflistung studiert haben, trotzdem möchte ich noch ein paar Zeilen zur diesjährigen Auswahl bereithalten. Neben Größen wie Carach Angren, Dornenreich, Eis, Firtan oder Naglfar, die wohl jedem ein Begriff sind, möchte ich vor allem die kleineren Bands, die hier eine Chance auf ihren Durchbruch erhaschen können, kurz ins Licht rücken. Ganz oben prangen Acts wie Nothgard, Skeletonwitch oder The Spirit.

Ein wie immer gut ausgeklügeltes Konzept sorgt für die notwendige Abwechslung, die wohl jedem Fan des Ragnarök Festivals ein wahrer Ohrenschmaus sein dürfte! Dieses Line-Up ist jedoch noch nicht komplett! Wir bleiben dran und informieren euch über die neuesten Ankündigungen!

Einen Vorgeschmack vom letzten Jahr gibt’s hier:

