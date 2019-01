Hell Over Hammaburg 2019 vom 01.03.2019 – 02.03.2019 in der Markthalle, Hamburg (Vorbericht)

Festivalname: Hell Over Hammaburg – Festival 2019

Bands: Tyranex, Faustcoven, Wytch Hazel, Essenz, Professor Black, Mgła, Malokarpatan, The Neptune Power Federation, Sanhedrin, Magic Circle, Chapel Of Disease, Dead Congregation, Night Demon, Matterhorn, Lord Vigo, Mega Colossus, Truppensturm, Gatekeeper

Ort: Markthalle, Hamburg

Datum: 01.03.2019 – 02.03.2019

Kosten: 75,00 € VVK (zzgl. Gebühren)

Genre: Hard Rock, Black Metal, Heavy Metal, Occult

Veranstalter: Sure Shot Worx – Music Promotion

Link: http://helloverhammaburg.blogspot.de

Was wäre Hamburg ohne das Hell Over Hammaburg? Nichts, zumindest nichts Vollständiges. Mittlerweile hat sich das beliebte Untergrundfestival nämlich zum Selbstläufer etabliert. In der Markthalle wird es Anfang März also so richtig kuschelig. Da, wo andere Veranstalter auf große Namen setzen, überzeugt das Event mit großartiger Musik, die kein international geprägtes Aushängeschild besitzt. Die Aufstellung aus Hard Rock, Black Metal, Heavy Metal und Occult Klängen hätte nicht zwingend funktionieren müssen – die Umsetzung zeigt aber seit Jahren, dass es eben sehr gut klappen kann, wenn die Bands sorgfältig ausgewählt werden.

Mit 75,00 € VVK (zzgl. Gebühren) heben sich die Kosten zum Vorjahr um fast zwanzig Euro aufwärts. Der eine oder andere Kritiker dürfte diesen Preis vielleicht zu hoch finden. Man darf jedoch nicht vergessen, dass bei den Standardkosten, egal ob Mgla oder Co. in der Markthalle spielen, alle gleich bleiben. Die Location kostet den gleichen Wochenendkurs, die Security möchte das gleiche Geld und die Bedienungen möchten ebenfalls nicht unter Mindestlohn arbeiten. Hinzu kommen die Transport- und Unterbringungskosten der ganzen Formationen. Daher sind alle Diskussionen, was das Ticket angeht, nicht würdig darüber zu sprechen und das wissen die Fans, die jede Auflage aufs Neue die Markthalle bis auf den letzten Platz füllen!

Die Running Order staffelt sich wie folgt (Infostand direkt vom Veranstalter 02.01.2019):

Freitag, 1. März 2019

Große Halle:

14.00: Doors Open

16.00 – 16.45: Tyranex

17.15 – 18.00: Faustcoven

18.30 – 19.20: Wytch Hazel

19.50 – 20.40: Essenz

21.10 – 22.25: Professor Black

23.00 – 00.00: Mgła

Foyer:

ab 23.30 Metal Disco

______________________________________

Samstag, 2. März 2019

Große Halle:

14:30 Doors Open

15:30 – 16:10: Malokarpatan

16:40 – 17:20: The Neptune Power Federation

17:50 – 18:35: Sanhedrin

19:05 – 19:50: Magic Circle

20:20 – 21:10: Chapel Of Disease

21.40 – 22.40: Dead Congregation

23:10 – 00.25: Night Demon

Marx:

16:30 – 17:15: Matterhorn

18:00 – 18:45: Lord Vigo

19:15 – 20:00: Mega Colossus

20:45 – 21:30: Truppensturm

22:00 – 23.00: Gatekeeper

Seuche der Band Fäulnis hat dieses Festival auch etwas näher unter die Lupe genommen. Hier könnt ihr das Statement abgreifen.

Kommentare

