Mit einem prall gefüllten Arsenal an technischen Skills und bereit, diese auf die Welt loszulassen, kündigen die aus der Bay Area stammenden Aenimus stolz ihr zweites Album Dreamcatcher an, das am 22. Februar über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Heute präsentiert die Band ihre zweite Single The Dark Triad.

Gitarrist Sean Swafford erklärt hierzu: „The Dark Triad basiert auf der Geschichte von Schweigen Der Lämmer und den Prozess, in dem Clarice versucht, Hannibal zu verstehen. Sie versucht seine Störung zu kategorisieren mit Hilfe der Dunklen Triade der Psychologie, Narzissmus, Machiavellianismus und Psychopathie. Dennoch entspricht Hannibals Zustand keinem, den sie je zuvor erlebt hat, und somit gelingt es ihm, sie zu manipulieren.“

Hört euch den Track hier an:

Dreamcatcher ist ein Konzeptalbum, das stark von Horrorgeschichten und -filmen wie It, The Shining, Hannibal Lecter und The Dead Zone beeinflusst wurde. Es wurde von der Band selbst aufgenommen, während Jamie King (BTBAM, The Contortionist) für Mix und Mastering zuständig war. Zudem enthält die Platte Gastauftritte von Mike Semesky (Intervals, The Haarp Machine), Jamie Hanks (I Declare War), Brian James (Fallujah), Sims Cashion und Leonardo Guzman.

Dreamcatcher wird als CD im Jewelcase, auf Vinyl (schwarz) sowie digital erscheinen.

Dreamcatcher – Tracklist:

01. Before The Eons

02. Eternal

03. The Ritual

04. My Becoming

05. The Dark Triad

06. Between Iron And Silver

07. The Overlook

08. Caretaker

09. Second Sight

10. Day Zero

11. Dreamcatcher

