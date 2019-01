Nur noch drei Wochen dann veröffentlichen Ripe & Ruin ihre zweite EP Breaking Circles. Im März startet die Band ihre gleichnamige Tour durch Deutschland. Wenn Ihr über die Band berichten wollt oder eine Vinyl braucht meldet euch gerne bei mir. Die Band steht für Interviews zur Verfügung.

Bevor das auf St. Pauli lebende Alternative Rock Trio Ripe & Ruin, bestehend aus Gordon Domnick, Florian Kaninck und Jannis Balzer, im Februar 2018 ihre erste Single Clarity veröffentlichten, war niemandem bewusst, was in den darauffolgenden Monaten passieren würde. Bis zur Veröffentlichung der Debüt-EP The Eye Of The World Anfang April fand sich die Band in einigen Magazinen, Blogs und vor allem auf diversen Spotify-Playlisten wieder: New Music Friday Deutschland & Schweiz, Rock Rotation, Rock Brandneu, Rock United, Rock Nation, New Alternative etc. Außerdem schaffte es ihre Single Clarity auf Platz 8 der Spotify Viral 50 Charts Germany.

Schon bevor die letzte vollständige EP veröffentlicht wurde, begann die Band unter Hochdruck an den neuen Songs zu arbeiten, welche Anfang Juni innerhalb von wenigen Tagen eingespielt wurden. Nur knapp vier Monate nach der letzten Veröffentlichung stellten Ripe & Ruin also am 31. August ihren neuen Song Gatekeeper vor. Darauf folgten mit The Claim und Circles weitere Titel der neuen EP, die an den Erfolg der ersten Songs anknüpften konnten: Zwei New Music Friday Deutschland & Schweiz Playlisten, Platzierungen in Playlisten wie Rock Rotation oder Alternative Generation, als auch Cover Feature auf den genannten Playlisten.