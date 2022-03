Rammstein: neues Album „Zeit“ erscheint am 29.04.2022, Vorab-Single bereits seit gestern erhältlich

Seit gestern ist es nun amtlich. Am 29.04.2022 soll das neue Rammstein Album erscheinen und wird den Namen Zeit tragen. Als Vorgeschmack gibt es bereits die erste Single-Auskopplung, die am Donnerstag auf YouTube Premiere feierte. Damit ist es das erste neue Stück Musik seit 2019. Das dazugehörige Video ist mal wieder eine Augenweide und wurde von Schauspieler und Musiker Robert Gwisdek gedreht. Dabei hat er das Thema durch einen rückwärts laufenden Film gekonnt in Szene gesetzt. Unterschiedliche Szenen werden elegisch, geradezu wuchtig erzählt und zeigen die Vergänglichkeit und auch die Unmöglichkeit, dem Tod zu entrinnen. Der Krieg in der Ukraine verleiht diesem Stück eine ganz neue Bedeutung. Musikalisch ist es eher balladesk gehalten, auch wenn Till Lindemann in einem dramatischen Vortrag, die Zeit beschwört. „Zeit, bleib stehen, bleib stehen, Zeit, es soll immer so weitergehen.“ Die dramatischen Bilder im Video passen zum Titel und sind teilweise wieder verstörend. Aber der Erfolg gibt ihnen wie immer recht. Innerhalb einer Stunde wurde das Video bereits 100.000 Mal angesehen. Tendenz steigend.

Zum Album ist noch nicht viel zu sagen. Es sollen elf Songs werden und das Cover wurde von Bryan Adams fotografiert. Alles andere kommt in den nächsten Wochen, aber so viel sei gesagt, das neue Album wird es als CD, Deluxe Edition und als Vinyl geben. Die Single ist bereits als 10″ Zoll Vinyl und als CD erhältlich.