Stahlmann: neue Single ‚Interstellar‘ vor der Albumveröffentlichung von “Phosphor” am 09.08.2024

Die Meister der Neuen Deutschen Härte, Stahlmann, haben einen weiteren Track aus ihrem neuen Album Phosphor, welches am 9. August 2024 erscheint, veröffentlicht! Die neue Single Interstellar ist eine epische dunkle Hymne, die auf jedem Live-Konzert ein Highlight sein wird.

Phosphor, das Element, das so hell leuchten, so heiß brennen und vernichten kann – damit melden sich die Neue Deutsche Härte-Ikonen Stahlmann nun zurück. Mit deutschen Texten, einem unverkennbaren Look und ihrem einzigartigen Mix aus Alternative Metal, Industrial, New Wave und Techno sticht die Band aus dem Rest der Masse heraus. Dunkel und episch läuten Stahlmann mit Phosphor eine neue Ära und das 15. Stahlmann-Jahr ein.

Phosphor erscheint als Jewelcase CD und kommt mit einem brandneuen Phosphor T-Shirt Design. Die exklusive, streng limitierte Fanbox beinhaltet die CD, einen Stahmann-Patch sowie Sticker, ein Schlüsselband, ein handgeschriebenes, nummeriertes Zertifikat und ein hochwertiges Feuerzeug mit Stahlmann-Design. Holt es euch hier: https://Stahlmann.lnk.to/Phosphor.

Stahlmann Live – 15 Silberne Jahre

29.11.24 Nürnberg/Cult

30.11.24 Affalter/zur Linde

05.12.24 Lübeck/Riders

06.12.24 Wuppertal/LCB

07.12.24 Hude/HS-Club

13.12.24 Dresden/Puschkin

14.12.24 Göttingen/Exil

19.12.24 Herford /Kulturwerk

20.12.24 Kaiserslautern/Kammgarn

Tickets at www.eventim.de/stahlmann

Phosphor Tracklist:

1. LSM (Leid, Sex & Macht)

2. Phosphor

3. Interstellar

4. Heimlich

5. Asche Zu Asche

6. Luxusuniform

7. Meine See

8. Jeder Schnitt

9. Am Firmament (1000 Stimmen Part II)

10. Mordlust

11. Schlaf Ein

12. Luxusuniform Blue May Rose Remix

Stahlmann online:

https://www.instagram.com/stahlmann_official