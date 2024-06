Victory: feiern „American Girl“ Videopremiere aus kommendem Album ‘Circle Of Life’

Am 13. September 2024 erscheint mit Circle Of Life das brandneue Studioalbum der Hard Rock Ikonen von Victory. Vorbestellungen sind über AFM Records hier möglich: https://victory.bfan.link/circle-of-life

Die fünfköpfige Band rund um Gründer und Gitarrist Herman Frank knüpft mit ihrem neuesten, 14. Longplayer Circle Of Life nicht nur mühelos an frühere Großtaten an, sondern zeigt sich stärker denn je. Frank beschreibt die erstklassig produzierte Scheibe als „noch erwachsener und reifer als der Vorgänger, die neuen Songs sind in jeder Hinsicht einen ganzen Schritt drüber.“ Er weiß auch, worauf diese Leistungssteigerung zurückzuführen ist: „Innerhalb der Gruppe herrscht ein enger Zusammenhalt, basierend auf den Erfahrungen vieler gemeinsamer Konzerte. Auf Circle Of Life kommt zusammen, was zusammengewachsen ist und zusammengehört.“

Nach einer ersten Song Premiere zu Count On Me, erschien nun ein Musikvideo zu Victorys neuester Single-Auskopplung American Girl:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: