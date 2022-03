Die Apokalyptischen Reiter: veröffentlichen Musikvideo zu ihrer neuen Single „Euer Gott Ist Der Tod“

Nach dem anarchischen, völlig frei improvisierten 2021er Doppelalbum The Divine Horsemen (#22 Charts), kehren Die Apokalyptischen Reiter nun mit ihrem neuen Studioalbum Wilde Kinder zurück, welches den offiziellen Nachfolger zum Top-10-Erfolgsalbum Der Rote Reiter (2017) markiert.



Mit Euer Gott Ist Der Tod präsentieren Die Apokalyptischen Reiter heute eine weitere Single ihres neuen Studioalbums Wilde Kinder. Ein apokalyptisches Menetekel, in dem sich Tod und Nacht in unbezwingbarer Eintracht vereinen. Ein pompöses Werk! Als leuchtender Engel in der pechschwarzen Raserei brilliert ex-Deadlock-Sängerin Sabine Scherer.









„Mors et nox in concordia invicta – Vereint sind Tod und Nacht in unbezwingbarer Eintracht. So soll es sein – bis auch der letzte Ton verklungen, alles Bedauern ward verschenkt und die alte Erde tot am Himmel hängt.“ // (DIE APOKALYPTISCHEN REITER)