Reflection Club – Still Thick As A Brick

Artist: Reflection Club

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Still Thick As A Brick

Spiellänge: 47:39 Minuten

Genre: Klassischer Progressive Rock, Retro Prog

Release: 03.03.2021

Label: Madvedge Records

Link: https://madvedge.de/

Bandmitglieder:

Tasteninstrumente, Bass, Schlagzeug, Perkussion, Hintergrundgesang – Lutz Meinert

Gitarre – Nils Conrad

Flöte – Ulla Harmuth

Gesang, Akustikgitarre, Flöte – Paul Forrest

Tracklist:

Part 1: Prelude Part 2: Time Out Part 3: Years On The Fast Track Part 4: Rellington Town Part 5: The Club Of Hopeful Pinions Part 6: The Foray Of The Sharks Part 7: Sentimental Depreciation Part 8: Neversoothers Part 9: The Grat Dance Around The Golden Calf Part 10: Bedlam Part 11: Look Across The Sea

Multiinstrumentalist Lutz Meinert, der sich seit 1979 bis heute in diversen psychedelischen Bands wie For Your Pleasure und in jüngster Vergangenheit mit seiner Band Margin verdient gemacht hat, wagt sich nun mit dem Reflection Club an ein neues Projekt, das sich musikalisch in Still Thick As A Brick versucht. Der Titel lässt bereits Assoziationen mit der fast gleichnamigen Platte von Jethro Tull aus dem Jahre 1972 aufkommen. Nun werde ich das klassische Prog Rock Ereignis mal antesten und schauen, in wieweit sich da Parallelen auftun. Erscheinen wird die Scheibe über JPC und hält da schon mal eine Überraschung bereit. Es wird keine reine CD geben, sondern die Platte erscheint als Mediabook, das einer (fiktiven) Musikzeitschrift, dem Rellington Stone, nachempfunden ist. Das 72-seitige Magazin beinhaltet alle Texte, Interviews mit einem Studiobesitzer, ein Review zu Still As A Brick und weitere Inhalte, die ggf. das vor dem finanziellen Ruin stehende Magazin retten könnten. Dabei gibt’s natürlich auch Musik, und so ist eine CD mit den elf Songs beigepackt sowie eine DVD, die mit Surround Sound das musikalische Werk noch interessanter gestaltet. Des Weiteren wird das Debütalbum als farbige, limitierte Vinylausgabe auf den Markt kommen. Auch da werden die CD und die DVD mitgeliefert.

Als Mitstreiter hat Lutz Meinert den Gitarristen Nils Conrad (bekannt von Crystal Palace), Paul Forrest von Jethro Tull Experience und die Flötistin Ulla Hermuth aus den Staaten geholt. Außerdem durften noch das Rellington Resort Orchestra, das The Little Indian Restaurant Ensemble, die The Bagpipe Club Willy Scotty und (das fand ich besonders gelungen), einige stimmgewaltige Mitglieder des Fußballvereins FC Rellington, die für „Rufe und irrsinnige Geräusche“ zuständig sind, mitmachen. Was erwartet uns denn nun in den knapp 48 Minuten? Das Konzeptalbum beginnt mit Prelude, das von Ulla Hermuth und dem Orchester eindrucksvoll intoniert wird. Nahtlos geht es weiter. Akustische Gitarren und Gesang dominieren das progressive Stück, das so typisch im Stil der frühen 70er-Jahre daherkommt. Hierbei werden neben den Hard Rock Elementen auch Folk Rock und Jazz Elemente integriert. In dieser Machart geht es weiter. Der Part 3: Years On The Fast Track ist Hammondorgel- und Gitarrenlastig ausgerichtet und neben den jazzigen Einflüssen sind auch noch Fusion Ansätze zu bemerken. Deutlich leichtfüßig, wie zu den besten Jethro Tull Zeiten, geht es durch die Tracks. Der Wechsel zwischen rockigen Parts, Folk und an Weltmusik erinnernde Sequenzen machen das Album abwechslungsreich. Hier wird eindeutig der Prog Fan der frühen 70er-Jahre angesprochen. Beachtenswert sind auch das kreative Drumspiel und die stimmliche Präsenz vom Lutz Meinert. Das zieht sich durch die Scheibe wie ein roter Faden. Immer wieder erinnern Parts an Jethro Tull und verneigen sich so vor den damaligen Meistern des Fachs. Dabei versteht es Meinert, die damals eventuell fehlende Homogenität zu kompensieren. Überaus gelungen ist dies im Part 7: Sentimental Depreciation zu bemerken. Leichte psychedelische Einflüsse, wie in Bedlam, bei dem übrigens auch die stimmgewaltigen Männer des FC Rellington zum Einsatz kommen, vervollständigen die musikalischen Einflüsse. Im Part 11: Look Across The Sea darf dann auch noch mal Nils Conrad seine Klasse beweisen.