Coppelius – Abwärts

Artist: Coppelius

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Abwärts

Spiellänge: 45:31 Minuten

Genre: Rock, Mittelalter Rock, Metal, Kammercore

Release: 27.01.2023

Label: Foxy Records

Link: http://www.coppelius.eu

Bandmitglieder:

Gesang, Klarinette, Cembalo – Comte Caspar

Gesang, Klarinette, Cembalo – Max Coppella

Gesang, Cello – Graf Lindorf

Kontrabass – Sissy Voss

Gesang, Diener – Bastille

Technik, Cembalo – Prof. Mosch Terpin

Schlagwerk – Herr Linus von Doppelschlag

Tracklist:

Rainmaker Nur Für Dich Mein Grab Bloodline Si Dolce Eeee Kryptoxenoarchäologie Schneller Chop Suey I Hate Alte Freunde Am Kamin Spießer Dark Ice

Coppelius, die siebenköpfige Band aus Berlin, haben im letzten Jahr ihr neues Album Abwärts angekündigt, das am 27.01.2023 unter dem Label Foxy Records veröffentlicht wurde. Die deutsche Formation, die für ihre einzigartige Kombination aus Cello, Kontrabass und Klarinette mit Rock-, Mittelalter-Rock- und Metal-Einflüssen bekannt ist, hat sich selbst als Erfinder des Genres „Kammercore“ bezeichnet. Mit ihren innovativen Klängen und ihrem beeindruckenden musikalischen Talent haben sich Coppelius zu einer der aufregendsten Bands der nationalen Musikszene entwickelt.

Im Nachgang blicken wir jetzt auf die dreizehn neuen Songs, die auf eine Spielzeit von über 45 Minuten kommen. Einer der Höhepunkte sind Cover-Versionen des Slayer-Klassikers Bloodline und Chop Suey von System Of A Down. Coppelius zeigen ihr Können in diesen energiegeladenen Tracks und verleihen den Originalen einen originellen wie bandtypischen Sound. Die Single Rainmaker ist ein weiteres Highlight auf Abwärts. Der Song beginnt mit einer düsteren Atmosphäre und einer starken Gesangseinlage, bevor er in einen pulsierenden Rock-Beat übergeht. Der Text handelt von einem mächtigen Regenmacher, der das Schicksal der Menschen beeinflusst. Unter den deutschen Songs auf dem Album sind Alte Freunde Am Kamin und Spießer besonders hervorzuheben. Der erste Song ist ein ruhiger wie melancholischer Track, der auf schöne, düstere Momente setzt. Spießer dagegen ist deutlich schneller und aggressiver. Mit scharfen Gitarrenriffs und einem kraftvollen Refrain bringt er die Weingläser zum Leeren. Wie sicher schon aufgefallen ist, setzen Coppelius wieder auf deutsche als auch englische Stücke. Die Vielseitigkeit und ihr Bestreben, erneut eine breite Palette an Einflüssen zusammenzufügen, gelingt den sieben Protagonisten wirklich gut. Insgesamt ist Abwärts ein spannender Silberling, der durch die Fusion von Klassik und Rock im selbsternannten Kammercore gipfelt.