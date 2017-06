Die wiedervereinten RHAPSODY enthüllen heute ein Aftermovie zu ihrer sehr erfolgreichen Südamerika-Tour. Der Großteil dieser Shows, bei denen die Band jede Nacht vor tausenden von Fans spielte, war ausverkauft! Das Aftermovie zeigt die Show in Sao Paulo, aufgenommen von Bruno Zuppone.

Schaut Euch hier das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=hpbfSH_PzpU

Die Band kommentiert: „Die Südamerika-Tour war ein einziger Traum! Um unsere besten Erinnerungen festzuhalten, zeigen wir Euch in unserem Aftermovie einige unvergleichbare und einzigartige Emotionen aus der magischen Nacht in San Paulo. Wir können es schon jetzt kaum mehr erwarten, weiter auf die Bühnen Europas zu ziehen und freuen uns riesig auf die Festival-Shows! Die »20th Anniversary Reunion And Farewell« Europa-Tour startet morgen, am 7. Juni, in Mailand!“

Morgen werden RHAPSODY im Alcatraz in Mailand ihre Shows auf den Europäischen Festivals starten. Auch EPICA werden in Mailand mit dabei sein! Die wiedervereinten RHAPSODY bestehen aus Fabio Lione (Gesang), Luca Turilli (Gitarre), Dominique Leurquin (Gitarre), Patrice Guers (Bass) und Alex Holzwarth (Schlagzeug).

Seit ihrem Beginn mit dem »Legendary Tales«-Album (1997) sind RHAPSODY dank ihres einzigartigen, epischen und orchestralen Stils zu einer weltweit anerkannten Band geworden. ‚Emerald Sword‘, ‚Wisdom Of The Kings‘, ‚Knightrider Of Doom‘, ‚Symphony Of Enchanted Lands‘, ‚Dawn Of Victory‘, ‚Lamento Eroico‘ und ‚Holy Thunderforce‘ sind nur einige der Klassiker, die auf der »20th Anniversary Farewell Tour« gespielt wurden und noch werden!

Die aktuellen »20th Anniversary Farewell Tour«-Termine im Überblick:

07.06. I Milan – Alcatraz (w/ EPICA, LABYRINTH)

10.06. S Sölvesborg – Sweden Rock Festival

17.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

24.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

21.07. I Vinci – Festa dell’Unicorno

29.07. IL Tel Aviv – Bascula Club

11.08. P Vagos – Vagos Open Air

12.08. E Villena – Leyendas del Rock

06.11. J Tokyo – O-East

08.11. J Nagoya – Club Quattro

09.11. J Osaka – Club Quattro

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare