Ort: Festwiese am Sportplatz (Wehrstraße – 04639 Gößnitz)

Wir sind ein „kleines“ feines Festival und keiner Sparte verfallen. Somit feiern bei uns Leute aller Couleur mit einem sehr entspannten Altersdurchschnitt. Du bist mit 16 hier nicht zu jung und mit 60 nicht zu alt.

Auch zum 25. Jubiläums Open Air gibt es wieder ein mannigfaltiges Programm (Gothik-Pagan-Rock, Punk´n´Roll, Stoner, Deutschrock bis hin zum Folkmetal oder zusammengefasst: alles Rock´n´Roll) bei dem auch weiterhin der Spaß an der Musik und gemeinsamen Feiern für ein generations-übergreifendes Publikum abseits jeglichen Mainstreams mit diktierter Zwangsbeglückung im Vordergrund steht. Wie gewohnt gibt es keine territoriale Trennung zwischen Bühne und Zeltplatz sowie entspanntes Zelten neben dem Auto. Man kann 50 m vor der Bühne Campen (wenn man das denn möchte) oder hinter dem Bahndamm ganz in Ruhe. Das Alles ohne Limit an Speisen- und Getränkemitnahme. Alle Preise in Bezug auf Nahrungs- und Genussmittel werden auf dem gewohnten niedrigen Niveau bleiben (0,4 l Bier – 2 €; 4 cl Schnaps – 1,50 € usw.).

Wir freuen uns mit euch auf wiederum drei tolle exzessive Tage!

Mit dabei sind in diesem Jahr:

Subway to Sally

Ensiferum

Primordial

Heidevolk

Ost + Front

Weissglut

Gasmac Gilmore

Crushing Caspars

Kirsche & Co

Double Vision

Lord Bishop

Samavayo

Mainpoint

King Kong Calls

Blacky & Co

The Lateriser

Osaka Rising

(insges. ca. 20 Bands)

VVK: 46,00 € evtl. zzgl. Gebühr (inkl. Park- u. Zeltplatz)

AK: erhöhter Preis (inkl. Park- u. Zeltplatz)

Tickets hier oder an allen bekannten VVK-Stellen

