RIVER BLACK werden am 07.07.2017 ihr Debütalbum mit dem Titel ‚River Black‚ veröffentlichen, welches über Season Of Mist den Weg in eure Hände findet. Um die Wartezeit weiter zu verkürzen haben die Männer einen weiteren neuen Song für euch schließlich können sich nicht alle was unter dem Genre Modern American Metal vorstellen.

Den Song Boat findet ihr hier:

www.youtube.com/watch?v=vLE4e-VPDwU

Line-up

Mike Olender: vocals

John Adubato: guitar

Brett Bamberger: bass

Dave Witte: drums

www.facebook.com/RiverBlackMusic

Recording: River Black & Eric Rachel at Trax East, South River, NJ

Mixing: Eric Rachel

Mastering: Alan Douches, West West Side

Style: Modern American Metal

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare