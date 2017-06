Then Comes Silence: Enthüllen Album-Titel & VÖ-Datum

Then Comes Silence: Enthüllen Album-Titel & VÖ-Datum

Die schwedischen Post-Punk-/Dark-Wave-Maestros THEN COMES SILENCE haben den Titel sowie das VÖ-Datum ihres kommenden, vierten Studio-Albums angeküdigt.

»Blood« wird am 20. Oktober weltweit über Nuclear Blast erscheinen.

Bandchef Alex Svenson erklärt den Titel wie folgt: „I named it »Blood« because the album is a process of sorrow, search for strength, a permission to feel hate sometimes and to let love in.“



Erst kürzlich hat die Band den brandneuen Song ‚The Dead Cry For No One‘ veröffentlicht. Der Song wird ebenfalls auf dem kommenden Album enthalten sein. Seht das offizielle Musikvideo hier: https://youtu.be/HhpiPB_C7gk

‚The Dead Cry For No One‘ (siehe Single Cover oben) kann ab sofort hier erworben werden: http://nblast.de/TCSDigital

THEN COMES SILENCE wurde 2012 in Stockholm von Sänger und Hauptsongwriter Alex Svenson gegründet. Die Band hat seitdem bereits drei Alben veröffentlicht und sich eine stetig wachsende Fangemeinde innerhalb der internationalen Szene erarbeitet.

Weitere spannende News zu THEN COMES SILENCE gibt es in Kürze!

Livedates:

26.08. DE Riders Café, Lübeck

THEN COMES SILENCE is:

Alex Svenson – vox, bass, synth

Seth Kapadia – guitars

Jens Karnstedt – guitars

Jonas Fransson – drums

Quelle: www.nuclearblast.de

