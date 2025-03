Rivers Of Nihil: veröffentlichen Single und Video zu „American Death“

American Death ist die neueste Single der Progressive Death Metal Urgesteine Rivers Of Nihil. Der wilde neue Track – ein formvollendeter Prügelknabe, der live mit Sicherheit für Furore sorgen wird – ist Teil des gleichnamigen fünften Albums der Band, das am 30. Mai über Metal Blade Records erscheinen wird.

Gründungsgitarrist Brody Uttley kommentiert: „American Death ist ein Titel, mit dem wir schon seit 2013 um uns werfen und auf unsere T-Shirts drucken. Wir dachten uns, dass es endlich an der Zeit war, einen Song mit diesem Titel zu schreiben, und angesichts der Thematik des Textes würde es nur Sinn ergeben, dass dieser Song ein echter Arschtreter ist. Es ist definitiv der wahrhaftigste ’schwere‘ Song dieser Singles, also freuen wir uns sehr darauf, ihn live zu spielen.“

Nach sechzehn Jahren und fünf Alben in der Karriere der Band aus Pennsylvania legen Rivers Of Nihil mit Rivers Of Nihil noch einmal einen drauf. Traditionell kann ein selbstbetiteltes Album eine Rückbesinnung auf das Wesentliche und/oder einen Neuanfang signalisieren, und in den zehn kraftvollen Songs wird deutlich, dass diese beiden Faktoren im Spiel sind. Gründungsbassist Adam Biggs wurde 2023 zum neuen Leadsänger/Bassisten der Band; im selben Jahr kam der zusätzliche Gitarrist Andy Thomas (ex-Black Crown Initiate) hinzu, dessen Gesang auch auf Rivers Of Nihil eine wichtige Rolle spielt. Die Produzenten Carson Slovak und Grant McFarland von Atrium Audio haben die neue Dynamik in mehr als fünfzig Minuten Musik eingefangen.

Am 15. Juni 2023 veröffentlichte die Band die Single The Sub-Orbital Blues, das erste Stück, bei dem Biggs nach dem Ausstieg von Sänger Jake Dieffenbach im Jahr 2022 den Leadgesang übernahm. Es war auch der erste Song, in dem Thomas zu hören war. Eine zweite Single, Hellbirds, wurde am 19. Oktober desselben Jahres veröffentlicht. Am 29. April 2024 veröffentlichte die Band den Song Criminals und ein dazugehöriges Musikvideo. Sowohl Criminals als auch The Sub-Orbital Blues erscheinen auf Rivers Of Nihil.