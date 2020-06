Rock Meets Classic: startet Vorverkauf und gibt erste Termine und Headliner für 2021 bekannt

Auf diese Nachricht haben die Fans von Rock Meets Classic gewartet: Es geht weiter mit den größten Helden der Rockmusik, die auf ein Symphonie-Orchester treffen! Veranstalter Manfred Hertlein freut sich, heute erste Tourdaten für die nächste Manfred Hertlein Tour bekannt geben zu können.

Und diese steht 2021 unter dem Motto: The Greatest Rock Hits Tour!

Hertlein kündigt an: „Am 10. April 2021 geht´s los! Dann starten wir in Nürnberg in die 12. Spielzeit von Rock Meets Classic. Dabei werden wir unserem Publikum erneut ein fantastisches Programm präsentieren.“

Einen ersten Headliner gab der Veranstalter heute bereits bekannt! „Wir freuen uns, Joey Tempest von Europe wieder bei uns begrüßen zu dürfen, der das RmC-Publikum zuletzt 2016 mit seinen Megahits und seiner Performance begeistert hat.“

Der Musikalischer Leiter Mat Sinner fügte an: „Final Countdown von Europe gehört ohne jeden Zweifel zu den allergrößten Rock Hits aller Zeiten. Wir freuen uns sehr, demnächst wieder mit Joey Tempest auf einer Bühne zu stehen. Die Tour 2020 gehörte, trotz der traurigen, ungewollten, aber dennoch absolut vernünftigen Verkürzung auf nur fünf Shows zum Allerbesten, was RmC je auf die Bühne gebracht hat. Das Publikum war extrem begeistert. Das ist für uns alle ein noch größerer Ansporn, die Fans 2021 wieder mit einer kompletten Tour in den Bann der größten Rock-Hits aller Zeiten zu ziehen.“

Hertlein verspricht: „Die Greatest Rock Hits Tour wird – neben Joey Tempest – gespickt sein mit vielen weiteren tollen Stars, die erstmals bei uns auftreten oder aber altbekannte Freunde und Publikumslieblinge sind! Die Liste der weiteren Legenden geben wir zeitnah bekannt. Wir selbst können es kaum abwarten, bis es im Frühjahr 2021 endlich wieder losgeht.“

Tickets sind ab dem 4. Juni 2020 erhältlich bei www.ticketmaster.de, www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.tourneen.com.

Hinweis: Die Tickets für die im März 2020 ausgefallenen Shows behalten für die Tour 2021 ihre Gültigkeit!!!

Rock Meets Classic Tour-Daten 2021

The Greatest Rock Hits Tour

10.04.2021 – Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

11.04.2021 – Frankfurt – Jahrhunderthalle

16.04.2021 – Passau – Dreiländerhalle

17.04.2021 – München – Olympiahalle

18.04.2021 – Kempten – bigBOX

22.04.2021 – Ingolstadt – Saturn Arena

23.04.2021 – Ludwigsburg – MHPArena

24.04.2021 – Regensburg – Donau-Arena

Weitere Termine sind in Planung und werden in Kürze bekannt gegeben!

www.rockmeetsclassic.de