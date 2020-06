The Hirsch Effekt: zeigen imposante live Studiosession für den Titel „Kollaps“

Im Februar diesen Jahres haben sich The Hirsch Effekt mit der Band Hagelslag zusammengetan und eine gigantischen Live-Studio-Version, mit vielen Gastmusikern, samt Chor, Streichensemble, Bläsern, Klavier, Synths und Tabla für den Titel Kollaps aufgenommen. Kollaps ist der Titeltrack des gleichnamigen fünften Studioalbums der Band, welches Anfang Mai erschien und sich als drittes Album der Band in Folge in den deutschen Albumcharts platzieren konnte.

Seht das Video zu Kollaps hier:

Das dazugehörige Album ist bereits überall als Fanbox, CD/LP+T-Shirt Bundles, CD, 2LP, Stream und Download erhältlich: thehirscheffekt.lnk.to/kollaps

Kollaps Tracklist:

1. Kris

2. Noja

3. Deklaration

4. Allmende

5. Domstol

6. Moment

7. Torka

8. Bilen

9. Kollaps

10. Agera

Live vorstellen werden The Hirsch Effekt ihr neues Album im Herbst. Tickets hierfür sind bereits überall erhältlich.

The Hirsch Effekt „Kollaps“ Tour 2020

präsentiert von Visions, Fuze, Guitar, Fritz-Kola & Img Stageline

*Special Guest: Hypno5e

12.09. DE, Bremen – Hellseatic Festival

30.10. DE, Berlin – Gretchen

31.10. DE, Hannover – Béi Chéz Heinz

01.11. DE, Hamburg – Logo

02.11. DE, Dresden – Beatpol

03.11. DE, Jena – F-Haus

09.11. DE, Frankfurt – Nachtleben

10.11. DE, Wien – Flex

11.11. DE, München – Backstage

12.11. DE, Karlsruhe – Die Stadtmitte

13.11. DE, Marburg – KFZ

14.11. DE, Köln – Club Volta

15.11. DE, Bochum – Rotunde

Im Rahmen der Aufnahmen zur Livesession von Kollaps reifte bei The Hirsch Effekt die Idee einer Orchester-EP heran. Das Projekt, mit dem Titel Gregær, ist aktuell bei Startnext in die Finanzierungsphase gegangen.

The Hirsch Effekt zu Gregær:

„Bei Gregær wollen wir mit 17 jungen klassischen Musiker*innen aus Hannover zusammenarbeiten und einige unserer Songs in ein anderes Licht rücken. Dafür macht Anthony Williams eigens ein neues Arrangement. Gregær möchten wir auf einer Schallplatte festhalten und später auch aufführen. Mit dem Projekt möchten wir die durch Covid-19 entstandene Konzertpause füllen. Auch den anderen knapp 20 Beteiligten hilft dieses Projekt in der momentanen Ausnahmesituation hoffentlich ein kleines bisschen weiter.“

The Hirsch Effekt Line-Up:

Gitarre und Gesang – Nils Wittrock

Bassgitarre und Gesang – Ilja Lappin

Schlagzeug – Moritz Schmidt