Mantar: neues Video vom Metal Injection „Slay At Home Festival“ 2020

Mantar haben am vergangenen Wochenende am Slay At Home Festival von Metal Injection teilgenommen. Dabei entstand das neue Video von Ghost Highway. Die Coverversion von Mazzy Star ist einer der handverlesenen Tracks auf dem neuen Mini-Album Grungetown Hooligans II. Wir sind gespannt welches Video euch besser gefällt.

Mantar überraschen ihre Fans mit Grungetown Hooligans II, um die Zeit bis zum nächsten Album zu überbrücken. Mantar covern auf dem Mini-Album Songs der Bands, die sie musikalisch am stärksten beeinflusst haben und der Grund sind, warum Mantar heute so klingen wie sie klingen. Dabei handelt es sich nicht, wie man im ersten Moment denken könnte, um legendäre Metalbands, sondern um Noise-Rock, Riot Grrrl Bands wie L7, Sonic Youth oder Mazzy Star deren Debütalbum She Hangs Brightly heute vor 30 Jahren erschien. Ghost Highway ist einer der Songs von diesem Album und der erste Vorgeschmack auf Grungetown Hooligans II.

Aufgenommen wurde Grungetown Hooligans II bis auf die Drums, die man lieber auf sicher in Hamburg im Studio aufnahm, in Hanno´s Wohnzimmer in Gainesville, Florida. Gemischt wurde dann im Black Bear Studio, quasi dem Headquarter der Florida Punkszene. Mantar agierten beim Produzieren ihrer Platten schon immer so DIY wie möglich, aber mit den Coversongs wollte die Band auch in Sachen Homerecording noch einen Schritt weiter gehen.

Grungetown Hooligans II erscheint digital, auf Vinyl und als CD, der VVK läuft seit heute.

Tracklist:

1. L7 – The Bomb

2. The Jesus Lizzard – Puss

3. Sonic Youth – 100%

4. Mazzy Star – Ghost Highway

5. L7 – Can I Run

6. Babes In Toyland – Bruise Violet

7. Mudhoney – Who You Drivin‘ Now

8. 7 Year Bitch – Knot

https://www.facebook.com/MantarBand/