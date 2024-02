Rock The Lakes Festival 2024: neue Bands vervollständigen starkes Line-Up

Das Rock The Lakes Festival findet im August 2024 zum dritten Mal in Folge statt. Die neue Location bietet neben einer einzigartigen Sicht auf den Neuenburgersee und das Jura-Massiv auch die nötige Größe für die spektakuläre Doppelbühne und 38 Bands aus der ganzen Welt.

Die Good News Productions AG, marktführende Schweizer Konzertveranstalterin für Rock & Metal, wird Rock The Lakes für die kommenden Jahre unterstützen, um den hiesigen Fans die besten und angesagtesten Szene-Acts zu präsentieren.

Am diesjährigen Rock The Lakes Festival vom 16. bis 18. August 2024 werden bis zu 15.000 Festivalbesucher:innen erwartet. Trotz dieser Vergrößerung des Festivals bleibt Rock The Lakes seinen Kernwerten treu, sagt Daniel Botteron, CEO des Festivals: «Wir müssen uns stets erweitern und anpassen, damit die nächste Ausgabe des Festivals gesichert ist. Wir sind und bleiben aber ein Festival mit den drei Stützpfeilern Musik, Spaß und freundschaftliches Beisammensein.»

Rock The Lakes ist das Schweizer Festival für Metalmusik, wie das komplette Line-Up unschwer vermuten lässt. Während drei Tagen wird Cudrefin zum Sammelort für Metalfans aus der ganzen Schweiz und Europa und zeigt die große Bandbreite an Genres, die die Metalszene anzubieten hat: von Heavy & Power zu Death & Thrash Metal über Metalcore und Hardcore ist für alle etwas dabei. Rock The Lakes 2024 präsentiert ein explosives Line-Up mit 38 hochkarätigen Bands, unter anderem:

Kreator –Behemoth – In Extremo –Amaranthe – Amorphis – Beast In Black – Dark Tranquillity – Dragonforce – Exodus – Jinjer – Skald – The Amity Affliction

Als erstes und einziges Festival der Schweiz bietet Rock The Lakes eine Doppelbühne mit einer Gesamtfläche von 750 m2 auf technisch höchstem Niveau. Somit können die Festivalbesucher:innen alle Bands miterleben, die abwechslungsweise auf den beiden nebeneinanderliegenden Bühnen auftreten werden. Hervorragender Sound, professionelle Lichtshows und eindrückliche Pyro-Effekte unserer renommierten und erfahrenen Technik-Partner:innen sorgen für ein audio-visuelles Spektakel, das den immer komplexer und imposanter werdenden Bühnenshows der Bands gerecht wird.

Auf dem neuen Camping-& Wohnmobilplatz ist eine gemütliche Atmosphäre garantiert. Die neue Location profitiert von einer optimalen Ausrichtung mit einem Sonnenuntergang um 20:30 Uhr und wird bereits am Donnerstagabend für Camper:innen offen sein. Es gibt genügend große Parkplätze und ausreichend sanitäre Einrichtungen wie Lavabos, Duschen und Toiletten. All dies befindet sich direkt neben dem Festivalgelände. Der Strand und das Dorf Cudrefin sind zu Fuß oder mit den kostenlosen Shuttlebussen erreichbar.

Spätestens seit der fast ausverkauften Ausgabe 2023 ist klar, dass das Rock The Lakes Festival ein fester Bestandteil der schweizerischen Festival-Szene ist und sich aus dem europäischen Markt nicht mehr wegdenken lässt.

Ticketing-Partner: www.ticketcorner.ch

• Festivalpass 3 Tage CHF 195.—

• Festivalpass 3 Tage + Camping CHF 220.-

• Festivalpass 3 Tage + Wohnwagen CHF 230.-

• VIP-Festivalpass 3 Tage CHF 555.- (ab 27.03.2024)

Öffnungszeiten:

• Freitag, 16.08.2024 12:00 bis 03:00 Uhr

• Samstag, 17.08.2024 12:00 bis 03:00 Uhr

• Sonntag, 18.08.2024 12:00 bis 22:30 Uhr

