Die Sommerhitze flaut langsam ab, die Blätter werden bunt und genau das ist der Zeitpunkt, an dem die Festival-Planungen für das kommende Jahr konkreter werden. Das ROCKHARZ Open Air hat für 2019 den Herbstbeginn direkt mit einem Dreierpack gefeiert. Während das Festival schon mit großartigen Ankündigungen im Sommer erste Begeisterung ausgelöst hat, sind mit KORPIKLAANI, COPPELIUS und ELVENKING drei weitere Kracher hinzugekommen. Damit sieht das bisher bestätigte Billing wie folgt aus:

CHILDREN OF BODOM

COPPELIUS

CRADLE OF FILTH

DRAGONFORCE

ELVENKING

EPICA

GRAND MAGUS

HÄMATOM

KORPIKLAANI

MONO INC.

NAILED TO OBSCURITY

NERVOSA

OVERKILL

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

THE UNGUIDED

WINTERSUN

Das ROCKHARZ Open Air wird vom 03. – 06. Juli 2019 auf den Flugplatz Ballenstedt stattfinden.

Nach wie vor sind Frühbuchertickets für einen speziellen Preis erhältlich: https://shop.rockharz-festival.com/

Alle weiteren Infos findet ihr auf den folgenden Seiten:

ROCKHARZ Homepage

ROCKHARZ auf Facebook

