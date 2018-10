Mit seinem innovativen Mix aus Electronica, Industrial, Metal und Progressive Rock hat „Inmazes“ nach allgemeinem Dafürhalten eine kräftige Prise frischen Wind in die teils festfahrene Szene geblasen. So beschrieb das britsche Prog-Magazin VOLAs Klangbild beeindruckt als „widescreen heavy stadium Prog”, im Metal Hammer las man von „weighty riffs, gloomy, ambient soundscapes and guttural grooves”, und selbst die auflagenstärkste englische Tageszeitung The Sun kam an den Dänen nicht vorbei. Von deren Fähigkeit zum „genre-mashing” war in der Sun die Rede, was man als raffiniertes Mischen oder wahlweise auch als konsequentes in Grund und Boden stampfen etablierter Musizier- und damit auch Hörgewohnheiten deuten kann. Wie das Ganze sich fortsetzt, kristallisiert sich jetzt auf dem „Inmazes“-Nachfolger heraus: Das zweite VOLA-Album „Applause Of A Distant Crowd” erscheint am 12. Oktober 2018 auf CD, digital, sowie als LP in schwerem 180-Gramm-Vinyl mit beigelegtem Download-Code bei Mascot Records.

Das animierte Video wurde von Bandmember Nicolai und Anne Nørkjær Bang produziert. Es ist ein sehr persönliches Projekt. „Wir sind beide Amateure auf diesem Gebiet, aber wir haben eine Menge Stunden, Mühe und Liebe in dieses Video gesteckt und wir hoffen natürlich, dass man es erkennt!“

Das neue Album „Applause Of A Distant Crowd” entstand wie sein Vorgänger in Kopenhagen, in der noch jungen aktuellen Besetzung mit Asger Mygind (Gesang/Gitarre), Martin Werner (Keyboards/Programming), Nicolai Mogensen (Bass) und Adam Janzi (Drums). Produziert hat Mygind es selbst, das Mastern übernahm Andy VanDette (Porcupine Tree, Steven Wilson, Devin Townsend, David Bowie). Der Kontrast zwischen eingängigen und den etwas reduzierten wuchtigen Tönen tritt hier stärker hervor als bei „Inmazes“ und die Band gönnt sich diesmal sehr viel Spielraum, um einen atmosphärisch womöglich noch breiteren Bogen zu spannen als auf dem Debüt.

Viel Applaus dafür dürfte ihr sicher sein – längst nicht nur von jener „distant crowd” und deren Kommunikationsverhalten, auf die der Albumtitel mit Blick auf die digitale Welt anspielt, sondern vor allem auch dort, wo solche im wahrsten Sinne des Wortes progressiven Klänge ihre Wirkung am eindringlichsten entfalten: Von den Künstlern auf der Bühne dargeboten. Die große Europatournee von VOLA startet jetzt Anfang Oktober, s.u.!

Video zu “Smartfriend”, hier zu sehen: https://youtu.be/bJSt7ISU1-w

Aktuelle Live Dates (German Dates)…

Phronesis EU Tour 2018 MONUMENTS

special guest: VOLA + supports: KADINJA & Atlas

05.10. – Euroblast, Cologne, DE

07.10. – Substage, Karlsruhe, DE

08.10. – MUNICH (DE) Backstage

09.10. – NEUNKIRCHEN (DE) Reithalle

10.10. – DRESDEN (DE) Club Puschkin

24.10. – BERLIN (DE) Bi Nuu

25.10. – HAMBURG (DE) Kaiserkeller

