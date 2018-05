Rose Tattoo - Blood Brothers (2018 Bonus Reissue)

Fazit: Da es sich 'nur' um eine, sogar schon die zweite Wiederveröffentlichung handelt (Blood Brothers erschien 2008 bereits erneut, seinerzeit mit einer Live-DVD), ist dies wohl nur etwas für Rose Tattoo-Einsteiger oder Die Hard Fans der Band. Davon ab bleibt die Platte eine gute, darüber lässt sich nicht streiten. Zudem wird der tragische Doppelschlag in der damaligen Rose Tattoo Familie noch mal neu in Erinnerung gebracht!



Anspieltipps: City Blues und Nothing To Lose