Rotten Halo: Debütalbum „Devoured Hope“ erschien am 29.10.2021

Devoured Hope ist das erste Album der Wiener Metal-Band Rotten Halo. Bei diesem Projekt vereinen die vier Musiker ihre unterschiedlichen Einflüsse zu einem unvergesslichen und exklusiven Erlebnis für ihre Fans. Jeder Song des Albums hat einen anderen Vibe, sodass jeder Metalhead in diesem Album seinen Lieblings-Metal-Stil finden wird.



Von langsamen, dem Untergang drohenden Songs wie Global Meltdown bis hin zu schnellen und thrashigen Riffs wie in Lords Of War, egal wie deine momentane Stimmung ist, Devoured Hope wird dir helfen, sie mit einem Song auszudrücken. Jeder Song erzählt eine einzigartige Geschichte über Kreaturen aus einer anderen Welt oder blutrünstige Killer, die nach ihrem nächsten Opfer suchen. Obwohl die Geschichten erfunden sind, porträtieren viele von ihnen einen sehr kritischen Blick auf die Gesellschaft und bestimmte globale Themen wie die globale Erwärmung. Auch die Geschichte hat eine Verbindung in sich, aber es liegt an euch herauszufinden, welche Tracks zusammengehören.

Rotten Halo wurde im Januar 2020 in Wien von Timothy Thomas (Gitarre), und Reinhard Wagner, dem ehemaligen Gitarristen der Band. Bald darauf stießen Raphael Fettik (Gesang) und Christoph Auckenthaler (Schlagzeug) zu ihnen. Zu dieser Zeit wurde der Name der Band festgelegt und das ihr Logo gezeichnet. Nun, da das Line-Up komplett war, wurde die erste Single Dead Man’s Hand wurde im März und die zweite im April veröffentlicht. Lords Of War, der dritte Song, den Rotten Halo geschrieben hat, wurde im August veröffentlicht. Zur gleichen Zeit begann die Band mit den Vorbereitungen für ihr erstes Konzert am 11. September 2020 im legendären Escape Metal Corner in Wien, das ein großer Erfolg war. Nach dem Konzert musste die Band eine Probenpause einlegen, da die Covid-19-Pandemie in Österreich eine Probenpause einlegen und konzentrierte sich auf das Schreiben neuer Songs, bis sich die Lage gebessert hatte. Ihrem Plan folgend suchte die Band nach einem eigenen „Hauptquartier“ (Proberaum), das sie in der Nähe von Wiener Neustadt fand. Diese Reise wurde mit drei Vlogs auf ihrem YouTube-Kanal. Nach der Fertigstellung der Songs begannen die Musiker mit der Arbeit an Devoured Hope, das dann Frühjahr 2021 im Studio von Marcel Jaquemond unter dem Namen „Mixed by Marcel“ aufgenommen wurde. Das Debütalbum ist seit dem 29. Oktober als physische CD und auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Devoured Hope – Tracklist:

1. Call Of The Entity (3:22)

2. Bloodline (3:18)

3. Devoured Hope (3:48)

4. Blowtorch (2:59)

5. Global Meltdown (3:03)

6. A World Worth Dying For (3:36)

7. Antivist (3:31)

8. Dead Man´s Hand (2:21)

9. Distorted Reality (3:32)

10. Lords Of War (3:49)

Spielzeit: 31:19 Minuten

Album aufgenommen, gemischt und gemastert von Marcel Jaquemond. Artwork von Mordiggian Art.

Formate: Jewel Case, Streaming, Digital Download

Rotten Halo – Line-Up:

Raphael Fettik – Gesang, Bass

Timothy Thomas – Leadgitarre

Alex Bacher – Rhythmusgitarre

Christoph Auckenthaler – Schlagzeug

