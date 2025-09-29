Rugged Butcher: Debütsingle „Payback“ ist jetzt erschienen

Rugged Butcher, eine Heavy Rock/Metal-Band aus dem Raum Helsinki, betritt die Metal-Musikszene. Ihre Debütsingle Payback beginnt mit kraftvollen Gitarrenriffs, um die direkte und druckvolle Songs aufgebaut werden.

Der Song handelt von einer Person, die genug von den Menschen um sich herum, von Mobbern und Verfolgung hat, und nun ist es Zeit, die Rechnung zu begleichen. Der Song wurde von Teemu Aalto (Teemu Aalto Productions, Finnland) gemischt und von Tony Lindgren (Fascination Street Studios, Schweden) gemastert. Seht euch das Video hier an:

Hört euch Payback auf den Streaming-Diensten an: https://push.fm/fl/ruggedbutcher-payback

Der Sänger und Gitarrist Mikko Aittola kommentiert: „Wir machen Musik, die wir selbst mögen, und glauben, dass die Zuhörer sie ebenfalls mögen werden.“

Rugged Butcher wird von Mikko und Timo Vilén geleitet, die seit über 30 Jahren in verschiedenen Besetzungen zusammen spielen. Jetzt ist es an der Zeit, die Botschaft von Rugged Butcher in die Welt zu tragen!

Rugged Butcher online:

https://www.instagram.com/ruggedbutcher/

https://www.facebook.com/ruggedbutcher