Svntarer: unterschreiben bei FDA Records

FDA Records freut sich, die Verpflichtung von Svntarer bekannt zu geben.

Die österreichische Metal-Band Svntarer kombiniert die Intensität von Black- und Death Metal mit der Tiefe von Post Metal und kreiert so einen ganz eigenen Sound. Gegründet von Gitarrist und Sänger Marko Kolac sowie Schlagzeuger Sebastian Hübner, sorgten Svntarer erstmals mit ihrem Debütalbum The Ardent Weight Of Thoughts aus dem Jahr 2022 für Aufsehen. Diese digitale Veröffentlichung entführte die Hörer in eine Welt düsterer, melancholischer Atmosphären. Im Jahr 2023 folgten sie mit der Single Burnt Out Into Oblivion, die ihren Ruf für emotional aufgeladenen, immersiven Metal festigte.

Jetzt treten Svntarer in eine neue kreative Ära ein: Ihr neuestes Material ist direkter, schärfer und fokussierter als je zuvor, ohne dabei die atmosphärische Tiefe zu opfern, die ihre Musik auszeichnet.

Bleibt dran für weitere Details zu ihren kommenden Veröffentlichungen über FDA Records – verpassen nicht, was als Nächstes kommt!