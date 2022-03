Saffire: veröffentlichen Video ‚Fortune Favors The Bold‘

Nachdem sich Saffire von ihrem damaligen Schlagzeuger getrennt hatten, gab es innerhalb der Band eine Fülle von Emotionen jeglicher Art. Anders ausgedrückt: Es herrschte Chaos, und die Gruppe brauchte einige Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen. In kreativer Hinsicht haben Saffire den Hurrikan immer als gute Parabel für ihr Schreiben empfunden, da sie kontinuierlich ein kreatives Chaos in ihren Köpfen hatten. Manchmal schreiben sie innerhalb von Minuten ganze Songs, ohne auch nur ein Instrument anzufassen. Doch diese Energie muss kanalisiert werden und den entsprechenden Fokus erhalten. Durch das Finden und Einarbeiten eines neuen Drummers haben sich Saffire verjüngt und einen zusätzlichen kreativen Funken entfacht. Diesen Funken zu zähmen und in erstklassige Songs zu gießen, führte auch zu dem Albumtitel Taming The Hurricane. Das Werk markiert eine neue Ära mit dem Auftritt von Efraim Larsson, einem groovigen Kraftpaket eines Drummers, mit noch mehr roher Kraft als je zuvor. In gewisser Weise haben sein Sound und Stil das Album stark beeinflusst und rohe Kraft und Power in den Fokus gerückt, sowohl in den Songs als auch im Produktionsstil. Textlich beziehen Saffire persönliche Erfahrungen ein und versuchen dem Weg der Menschheit im Ganzen aber auch dem individuellen Leben eine positive Wendung zu geben. Gitarrist Victor Olsson kommentiert: „Ein Song wie Flight Of A Thousand Wings ist etwas ganz Besonderes für mich, da es eine Art Abschied von meinem geliebten verstorbenen Großvater ist. Ein Thema, das für viel zu viele von uns aktuell geworden ist, wenn wir Trauer und Kummer durch den Verlust eines uns nahestehenden Menschen erlebt haben.“

Taming The Hurricane ist ein wunderbar warmes und eingängiges und zugleich anspruchsvolles Album geworden – ein Hardrock-Highlight für 2022!

Jetzt könnt Ihr Euch davon überzeugen. Hier ist das Video zum Track Fortune Favors The Bold:

Video-Regie und -Schnitt sowie gefilmt von Patrik Jansson von Grafikbyrån und Kristoffer Ingelsson von RAWdjuret Media.

Schauspielerin: Linda Storm

Taming The Hurricane wird am 29. April 2022 als Digipak-CD und im digitalen Streaming- und Download-Format sowie am 21. Oktober 2022 als limitiertes Gold-Vinyl (300 Exemplare weltweit) veröffentlicht.

Taming The Hurricane Tracklist:

1. Triumph Of The Will

2. Mr. Justified

3. The Rapture

4. Read Between The Lies

5. Taming The Hurricane

6. Silver Eyes

7. Fortune Favors The Bold

8. Wendigo

9. Roses (Electrify)

10. Flight Of A Thousand Wings

Line-Up:

Victor Olsson – Gitarre, Backing Vocals

Efraim Larsson – Schlagzeug, Backing Vocals

Tobias Jansson – Vocals

Magnus Carlsson – Bass

Dino Zuzic – Keyboards, Backing Vocals

https://www.facebook.com/saffiresweden

https://www.instagram.com/saffire_official