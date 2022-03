Malefic Throne – Malefic Throne (EP)

Artist: Malefic Throne

Herkunft: USA

Album: Malefic Throne (EP)

Spiellänge: 18:49 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 27.01.2022

Label: Hellls Headbangers Records

Link: https://www.facebook.com/maleficthrone

Bandmitglieder:

Gesang und Bassgitarre – Steve Tucker

Gitarre – Gene Palubicki

Schlagzeug – John Longstreth

Tracklist:

Deciding The Heirarchy The Dawn Of The Truth (Shed This Flesh) A New Hand Upon The Blade Nuclear Winter (Sodom Cover)

Ob dieses Trio sich aufgrund der Pandemie zusammengetan hat, weiß ich nicht, aber nur das Lesen der Namen erweckt in mir große Hoffnungen. Steve Tucker (Morbid Angel), der Meister an den Drums Lohn Longstreth (Origin, Hate Eternal) und Gene Palubicki (Perdition Temple, ex-Angel Corpse) sind drei sehr bekannte Persönlichkeiten. Diese Namen sollte jeder schon einmal gehört haben, sofern er dem Death Metal nicht abgeneigt ist. Seit dem Jahre 2020 scheinen sie unterwegs zu sein und nun kann man die ersten Ergüsse dieses Trios hören – ich bin ziemlich gespannt.

Schon vor Beginn des Songs Deciding The Heirarchy habe ich mich auf das Geballer von Longstreth gefreut und werde nicht enttäuscht. Dieses schnelle, präzise und technische Drumming gefällt mir sehr gut, nicht nur bei Origin, sondern auch hier bei Malefic Throne. Das Tempo wird einfach hochgehalten. Nachdem einige Vorspieler den Spaß eröffnen, fährt man die totale Schiene, welche am Anfang ein wenig an Hate Eternal erinnert. Fettes und dynamisches Riffing und dazu eben das schon angesprochene kongeniale Drumming. Wieder einige technische Vorspieler und man geht in einen schnellen Groove. Die Doublebass rast förmlich. Ein wildes Solo kommt hinzu und John lässt es sich nicht nehmen, die Doublebass weiter zu quälen. Ein Mitgrölpart wird mit eingebaut. Der ansonsten tiefe Gesang wird diabolisch gedoppelt und nun geht man in einen wirklich heftigen Groove. Natürlich gibt John auch hier alles. Welch ein Tier. So darf man den Song natürlich nicht enden lassen und holt noch einmal die Keule heraus. Zwischendurch noch einmal ein Solo und dann wieder die volle Attacke.

Die Band versprüht genau die Energie und die Power ihrer Hauptbands, wobei man eher in Richtung Hate Eternal und Morbid Angel anstatt Origin geht. Dabei holt Steve ein fettes Riffing nach dem anderen aus der Westentasche, so auch bei The Dawn Of The Truth (Shed This Flesh). Alles klingt ein wenig nach Chaos, vor allem durch die technischen Elemente und der Song holt mich nicht ganz so ab, aber vor allen die groovigen Momente und das Solo klingen sehr intensiv und wütend.

A New Hand Upon The Blade gefällt mir da schon wesentlich besser. Welch eine Vernichtung. Geile Riffs und John haut jetzt alles kurz und klein. Der Groove ist wieder ziemlich schnell. Es folgt ein Solo, welches absolut chaotisch klingt und auch so klingen soll, bevor man dann wieder die totale Ballerattacke fährt. Solo noch einmal, um dann noch einmal schneller zu werden. Der gute John macht einen echt fertig. Dass die anderen beiden Gesellen mit ihren Geräten hinterherkommen, ist echt ein Wunder. Und die Riffs haben es in sich. Geiler Song, absolute Brutalität.

Ein Cover darf nicht fehlen. Die Burschen haben sich für den Thrash Metal Klassiker Nuclear Winter von Sodom entschieden und diesen Song sehr gut abgeändert. Man muss schon genau hinhören. Den Refrain und den Groove hört man natürlich gut raus. Gutes Brett.

Sehr geile EP. Wer auf brutalen Death Metal der alten Schule steht und auch technische Momente liebt, der ist hier genau richtig.