Black Diamonds – Floor 13

Artist: Black Diamonds

Herkunft: St. Gallen, Schweiz

Album: Floor 13

Spiellänge: 40:47 Minuten

Genre: Hard Rock, Glam Rock

Release: 25.02.2022

Label: Metalapolis Records

Link: www.blackdiamondsrock.com

Bandmitglieder:

Gesang – Mich Kehl

Gitarre – Chris Johnson

Bass und Gesang – Andi Barrels

Schlagzeug – Manu Peng

Tracklist:

Willkommen in der 13. Etage!

Wer assoziiert das nicht mit diesem Cover? Einen Zusammenhang zur Platte gibt es allerdings. Die dreizehnte Etage, die Etage, die es nicht gibt. Hier das Album mit Songs, die es eigentlich nicht gibt.

Floor 13 ist ein Zusatzalbum zu dem dritten Black Diamonds Studioalbum No-Tell Hotel (Rezension hier), das sogar auf Platz drei der Schweizer Albumcharts stand. Die Schweizer Hardrocker aus dem Rheintal, bereits seit 2004 aktiv, veröffentlichen hier Songs, die es nicht auf das Album schafften. Dazu Liveversionen und Songs, die bisher nur digital veröffentlicht wurden. Gedacht als Touredition sollte sie den Fans in den Clubs und Hallen angeboten werden. Da die Tour nun ausgefallen ist, sollen alle in den Genuss dieser Scheibe kommen. Deshalb ist das Veröffentlichungsdatum eigentlich falsch, denn Fans konnten das Album schon seit dem 22. Oktober 2021 bestellen.

Auf den ersten Blick wirkt die Scheibe etwas planlos zusammengestellt. So in etwa sahen meine Mix-Tapes in den Siebziger- und Achtziger-Jahren aus. Die Scheibe beginnt mit Out In The Fields, einem sehr guten, ausdrucksstarken Gary Moore Cover. Dann folgen vier Livetracks. Es beginnt mit No-Tell Hotel, dem Titelsong des Albums. Aufgenommen wurde der Track, beziehungsweise auch das dazu veröffentlichte Video, beim Rock Am Fels Festival in Montlingen (CH). Es war das erste Livekonzert gemeinsam mit dem neuen Gitarristen Chris Johnson. Zusammen mit den beiden folgenden Songs Turn To Dust und My Fate bekommt man einen sehr guten Eindruck, wie gut sie Songs des neuen Albums auf der Bühne rocken. Besonders My Fate ballert so richtig. Chris Johnson verewigt sich hier schon jetzt mit ein paar eindrucksvollen Soli. Mit dem Dio-Klassiker Rainbow In The Dark endet der Live-Block. Auch hier zeigt sich die neue Note der Neubesetzung. Mit Reaching For The Stars folgt ein Akustik-Break. Hier zeigt sich die musikalische Vielfalt der Schweizer. Sie verstehen es, ausschließlich mit Gitarren und Gesang den Song des Albums in einer gänzlich anderen Art zu interpretieren. Natürlich geht viel von der Dynamik des brettharten Rocksongs verloren, er wurde hier auf das Minimalste reduziert. Mit Black Thunder folgt ein etwa zehn Jahre alter Titel, der von Fans sehnsüchtig auf einer CD erwartet wurde. Es ist eine nach Motörhead klingende Bikerhymne, die dem Black Thunder MC in Oberriet 2011 zur Vertonung seines 20-Jahre-Feier Foto-Videos zur Verfügung gestellt wurde. Wie sich der 1968er-Song Jumpin‘ Jack Flash von den Rolling Stones anhört, wenn man den Blues gegen den Hardrock tauscht, beweisen die Schweizer im letzten offiziellen Track. Was im neunten Track Do-Tell Hotel folgt, ist ein „Making-of“ Track. Hier geben sie dem Fan einen acht Minuten langen interessanten Einblick in die Entstehungsgeschichte des Albums. Demoschnipsel und Erklärungen zu einzelnen Tracks lassen den Track nicht langweilig werden und ist als Bonus am Ende gedacht.,

Das Album erscheint neben den üblichen digitalen Kanälen zum Download und Stream als CD Jewelcase via DA/SPV.