Sandberg A/S – Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C

Solarpanel Output: 21.0 W

Solar Cell: Sunpower, High Efficiency 23.5% Transfer Rate

Built-In Battery: Li-Polymer 10000 mAh

USB Output 1: 5V, 2.0A

USB Output 2: 5V3A / 9V2A / 12V1.5A

USB-C PD In/Output: 5V3A / 9V2A / 12V1.5A (18W Max)

MicroUSB Input: 5V3A / 9V2A / 12V1.5A

Short Circuit, Surge Protection Technology

Gewicht: 785 g

Größe gefaltet: 320mm x 180mm x 33mm

Größe ungefaltet: 580mm x 320mm x 20mm

Link: https://sandberg.world/de-de/product/solar-charger-21w-2xusbusb-c

Preis: 128,99 € (UVP)

Die dänische Firma Sandberg A/S stellt Technik für jeden Musikfan und Festivalgänger her. Ein weiteres nützliches Hilfsmittel ist der Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C, der uns nicht nur beim Wandern unterstützen soll, sondern auch auf Festivals Smartphone-Akkus oder andere Geräte mit USB- oder USB-C-Anschluss. Die Tasche, in die die drei Solarpanels eingenäht wurden, besteht aus robusten Textilstoff. Dieser liegt nicht nur gut in der Hand, auch die Verarbeitung wurde sehr gewissenhaft vollzogen. Bei einem UVP Preis von 128,99 erwartet man auch ein Produkt, welches den Kauf in dieser Preisklasse rechtfertigt.

Wasserfest, stoßfest und leicht zu reinigen wurde der Solar Charger 21W 2xUSB+USB-C mit der firmenüblichen Garantie von fünf Jahren versehen. Der Solar Charger ist eine intelligente Kombination aus leistungsstarker 10000 mAh Powerbank und eben den faltbaren Solarpanels. Versprochen wird ein schnelles wie effizientes Wiederaufladen im Sonnenlicht. Dazu gibt es vier Ösen an den Seiten, die mit den Karabinerhaken (befinden sich mit im Lieferumfang) in verschiedensten Lebenslagen aufgehängt werden können. Ebenfalls mit dabei ist eine schnelle Kurzanleitung, alle wichtigen Daten wurden zudem noch einmal in die Innenseite des Produktes gedruckt. Mit einem Knopf auf dem Akku kann man den Ladestatus jederzeit abrufen. Ebenfalls gut visualisiert ist die Sonnenintensität durch eine LED, dadurch kann man in drei Stufen (rot, gelb, grün) den Wirkungsgrad der Panels überprüfen. Mit Anschlüssen geizt Sandberg A/S ebenfalls nicht. Zwei USB-Anschlüsse und ein USB-C machen den Akku sehr flexibel und für die unterschiedlichen Ladungen der gewünschten Geräte möglich. Mit einem Micro Port kann die Powerbank auch ganz ohne Strom selber wieder an einem USB-Gerät (Laptop oder PC) aufgeladen werden.