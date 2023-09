Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Car Charger For Surface

Connectors: 1 x connector for Microsoft Surface

Input: 12V DC from car lighter socket

Output: 15V DC, 3.0A

Cable length 1.0 meter

Support:

Surface Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Laptop 4

Surface GO, GO 2, GO 3

Surface Book, Book 2

Surface PRO 2, PRO 3, PRO 4, PRO 5, PRO 6, PRO 7, PRO 8, PRO X

Verpackung Gewicht: 93 g

Produkt Gewicht: 60g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/Car-Charger-Surface-Pro

Preis: 28,99 € (UVP)

Die Sommerfestivals neigt sich dem Ende entgegen und trotzdem blickt man schon auf die neue Saison. Was hat einem auf dem Open Air gefehlt, was kann allgemein den Sommer erleichtern oder hilft einem jeden Tag, wenn man viel unterwegs ist? Ein nützliches Produkt könnte der Sandberg A/S – Car Charger For Surface sein, den wir uns jetzt genauer ansehen wollen. Als Erstes: Auch hier gibt die Firma aus Dänemark fünf Jahre Garantie. Der Sandberg A/S – Survivor Powerbank 7in1 72000 (den Bericht findet ihr HIER!) unterziehen wir seit letztem Jahr den Langzeit-Check und der Sandberg A/S – USB Webcam Pro Elite 4K UHD (den Bericht findet ihr HIER!) sogar seit fast 30 Monaten ohne Qualitätsverlust. Was auch nachhaltig für die Skandinavier spricht.

Kommen wir zurück zum Elektrozubehör, welches nur 60 g wiegt und in jedes Handschuhfach passt. Sollte man ein Surface Produkt besitzen, sollte man sich definitiv über dieses Zubehör Gedanken machen. Mit unter 30 Euro kann es einem den Alltag im Camper oder natürlich auch Pkw erleichtern, das gilt nicht nur für Monteure, sondern auch für jeden, der privat an seinen Surface Laptop, Surface GO, Surface Book und Surface PRO hängt. Große spektakuläre Erkenntnisse werdet ihr in diesem Bericht nicht finden, dafür ist das Produkt selbstverständlich zu einfach. Wichtig sind die gute Ladeleistung und ein passgenauer Sitz an den Surface Geräten. Der hochwertige, wie langlebige Steckverbinder hält, was er verspricht.