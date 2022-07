Sandberg A/S – Survivor Powerbank 7in1 72000

Fazit

Wer weiß, wie schwer eine Autobatterie ist und welche Leistung sie besitzt, wird bei der Survivor Powerbank 7in1 72000 aus dem Häuschen sein. Mit dem gesamten Zubehör kommt, wie schon erwähnt, die Powerbank auf 1.500g und kann auch auf längere Wanderungen mitgenommen werden. Kleine Geräte wie Smartphones können bis zu einem Monat bei Dauerbetrieb am Leben gehalten werden. Größere, wie Camping-Kühlboxen oder Laptops je nach Leistung zwischen 15 und 25 Stunden. Alle Versprechungen werden also eingehalten. Das Verstellen der Ausgabespannung kann per Knopfdruck schnell geschehen. Achtet bitte darauf, für welche Spannung euer Gerät geeignet ist und tastet euch ansonsten vorsichtig von unten nach oben vor. Die ausführliche kleine Bedienungsanleitung bringt alles auf den Punkt, was ihr wissen möchtet. Wer beim Preis jetzt an eine tragbare Powerstation 230 V denkt, sollte beachten, dass billige Versionen deutlich schwächer auf der Brust sind und die hochwertigen Ausführungen preislich noch mal mindestens 300 bis 400 Euro drauflegen. Die Größe spielt auch dieser Powerbank in die Karten, die ohne Probleme überall mit hingenommen werden kann. Aus der technischen Erfahrung heraus ging ich sehr skeptisch an diese Powerbank, wurde aber eines Besseren belehrt und bin nun wirklich begeistert! Immer wieder gibt es zudem Aktionen, bei denen die Powerbank für gut hundert Euro günstiger zu erwerben ist. Eine kleine Bank unter Hundert bringt meist nicht den gewünschten Effekt. Greift man eh zu was Besserem, sollte man über die Survivor Powerbank 7in1 72000 wirklich nachdenken.