Runrig – There Must Be A Place (The Official Documentary)

Artist: Runrig

Herkunft: Schottland

Album: There Must Be A Place (The Official Documentary)

Spiellänge: ca. 112 Minuten

Genre: Rock, Folk Rock

Release: 29.10.2021

Label: Sony Music

Link: http://www.runrig.co.uk/

Bandmitglieder:

Gesang – Bruce Guthro

Perkussion – Calum Macdonald

Gitarre – Malcolm Jones

Bassgitarre – Rory Macdonald

Keyboard – Brian Hurren

Schlagzeug – Iain Bayne

Im Jahr 2016 erschien das letzte Album der schottischen Folk Rocker von Runrig nach 45 Jahren Bandgeschichte. Zwei Jahre später verließen sie dann die große Bühne mit ihren Abschiedskonzerten und schlossen ein geschichtsträchtiges Musikkapitel. Über Generationen begeisterten die Musiker mit ihrem harmonischen Rock, der vor allem von den beiden verbliebenen Gründern Rory Macdonald und Calum Macdonald als ewige Mitglieder vorangetrieben wurde. Seit dem 29.10.2021 präsentieren Runrig die Dokumentation There Must Be A Place – The Official Documentary, um ihren treuen Anhängern einen imposanten Rückblick zu liefern. Veröffentlicht wurden die 112 Minuten über Sony Music, als Regisseur fungierte Jack Cocker. Das Bildmaterial kann als DVD, Blu-ray und Limited Collector’s Boxset (inkl. DVD, Blu-ray, 7’’ Vinylsingle, Runrig Schlauchschal, handnummeriertem Coverprint, Poster, Re-Prints) erworben werden.

Die Geschichte führt durch diverse Höhen & Tiefen – wie soll es bei einem halben Jahrhundert voller Konzerte, Touren und Studiosessions auch sein. Änderungen im Line-Up, familiäre Situationen – alles spielt in die ganzen Jahre Runrig rein. Die Anfänge führen uns zurück zur Band Ceilidh, die 1973 von den Macdonald Brüdern und einem Freund auf der schottischen Isle of Skye gegründet wurde. Was dann geschieht, ist allen Fans längst bekannt. Die Männer avancieren zu einer der beliebtesten Gruppen des Landes. In der Heimat wurden schnell die Konzerthallen gefüllt und selbst der berühmte New Yorker Times Square wurde ausverkauft.